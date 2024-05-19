財劃法14案 立院明併案審查

立法院周一併案審查財政收支劃分法，多達十四案併案審查，但財政部並未提出院版。

財政部官員解釋，新內閣尚未上任，得等到行政院新團隊上任後再做通盤考量。

官員說，雖然財劃法因統籌分配稅款公式等內容爭議較大，導致多年未做修正，但並未影響地方財政收入，尤其最近幾年，因稅收情況良好，地方實際上分配到金額都比預算還多。

財劃法自八十八年一月修正公布，行政院曾於九十一年、九十六年、九十七年、九十九年及一○一年函送修正草案，但都因行政、立法兩院未能達成共識，導致屆期不續審而未獲通過。

財政部官員指出，統籌分配稅款並不是分成的概念，須考慮每一個縣市的財政狀況，愈有錢可以分少一點，比較窮的縣市儘量彌補，這才是統籌的意義，否則台北市創稅最多，難道台北市應該分最多？

官員表示，統籌分配稅款是要考慮調劑財政盈需，根據人口、面積、財政能力等指標按公式計算再做分配，兼顧地方公平發展，大家要將心比心，也要讓中央保持適度的財源，以推動重大建設及備不時之需。

主計總處則指出，中央持續透過統籌分配稅款與一般性補助款等財源挹注地方政府，由一○三年度四○五一億元，大幅成長至一一三年度的六三四六億元，顯示中央重視與地方間的夥伴關係，並提供地方政府財源上的協助。