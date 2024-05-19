改善地方財政 藍綠白縣市長疾呼修財劃法

財政收支劃分法廿五年未修，引發中央與地方政府財政對立，立法院醞釀修法。新竹市長高虹安前天深夜臉書發文，批評現行財劃法分配制度不合理，呼籲中央想想新竹市貢獻稅收，卻要承擔竹科外部成本，應修法並給予合理補償。包括雙北、桃園、台南、高雄等藍綠縣市首長也均盼早日修正財劃法，為改善地方財政邁出重要一步。

新北市長侯友宜昨指出，新北市人口數約四○四萬人，居全國之冠，卻是六都中央統籌分配稅款及一般性補助款「人均分配最少」的直轄市，呼籲中央修法，通盤檢討。台中市長盧秀燕也說，縣市大部分稅收都上繳中央，分回台中卻不到五成。台北市長蔣萬安說，修正統籌稅款分配方式，把規模擴大，對各縣市才有利。

桃園市長張善政指出，多年來各縣市意見喬不攏，導致修正財劃法卡關，他也建議中央可把「餅」做大，推動修法能充實地方分配財源，再就分配方式進行合理規畫。台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁同樣都支持修法。

高虹安指出，新竹市民人均上繳國稅全國第一，然而分配到的統籌分配稅款與一般性補助款，配回率全國最低、不到百分之五；竹科每年貢獻二八八九億元稅收，配回款只有一百億元，護國群山創造國家經濟，應給予合理補償，呼籲稅收應多留給地方縣市。

同屬竹科生活圈的新竹縣，縣長楊文科說，竹科為全國創造稅收，新竹縣市都面臨交通、教育資源吃緊問題，得承受相關成本，期盼財劃法修正，為竹縣帶來成長動力。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣民每年上繳中央七百多億元稅收，工業汙染、糧食安全重任都要雲林承擔，分到的統籌分配款卻只有稅收貢獻的百分之十，現行統籌款分配方式，只會造成「貧者愈貧、富者愈富」，應盡速檢討。

苗栗縣長鍾東錦建議，中央應多下放資源，一些國稅不要全歸中央，可提高分配地方的比率，超收稅款也不該是中央講多少就給多少，應有固定比率。

國民黨智庫、國家政策研究基金會上月舉辦「財政收支劃分法」修法共識會議，獲得藍營及友好的十六縣市支持；近期智庫將提出共識版本供國民黨立院黨團提案，要求中央與地方大約七比三的財源比例調整為六比四，初估可為地方財源增加六千四百億元。