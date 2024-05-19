人物側寫／氣象達人入公門 能帶來新氣象？

接受本報專訪的前一刻，準環境部長彭啟明還在跟幕僚遠端談話，就本周立院備詢初登板進行沙盤推演。習慣螢光幕的彭啟明，即席反應自是不在話下，面對辛辣提問也懂得委婉回應，發揮預測風雲的本色。

專訪一個小時，彭啟明侃侃而談，從二○五○淨零轉型到減塑，每項難題都說出了一個相對應的前進路徑，即便是缺電、核電廠延役、中火等能源議題，彭啟明也不迴避，對於近期數度延宕的碳費起徵期程，彭啟明「愈快上路愈好」的說法，多少可以減緩民間碳焦慮。

氣象專家出身的他，向來講求的是專業素養及論述，一分證據說一分話，過去創業天氣風險管理開發公司的經驗，也讓彭啟明講求速度與成效，也擅於溝通、串連，能從失敗之中尋出成功密碼，更強調自己無黨無派，沒有政治企圖心。

至於面對環境部最重要的減碳任務，彭啟明昨拋出「氣候債券」的概念，只是當國債鐘創新高的同時，氣候債券是否會加重國人負債，甚至是債留子孫，氣候債券又該由誰負責發行，如何和現行的綠色債券整合，都是政府該注意的事情。

氣象達人入公門，期許帶動不一樣的風氣，導入民間思維。而這位致力將氣象產業化、建立地球社會企業的創業家，嘗試在理想與現實間求取平衡，轉任環境部長，接下來打算乘風破浪，更有捲入驚濤駭浪的覺悟。