彭啟明：碳費如鞭 愈快上路愈好

氣象達人、準環境部長彭啟明即將入閣，淨零轉型、碳費徵收、四接爭議、能源政策等都是急需面對的挑戰，他接受本報專訪時表示，自己雖無法決定碳費費率及上路期程，但考量企業國際競爭力，認為「無論起徵點多低，碳費應愈快上路愈好」，另針對氣候變遷、推動淨零提出「氣候債券」概念及長期派駐歐洲的規畫。

彭啟明也提到，上任後有件重要工作，就是推動環境部的數位轉型，高階主管乃至科長都必須上數位轉型課程，目標一年後的能力要能「被民間挖角」。

彭啟明說，課徵碳費就像是棒子、鞭子，不斷鞭打企業，需要給予更多的「蘿蔔」，才能讓企業有更多誘因減碳，而蘿蔔最好案例就是日本「綠色轉型戰略」（ＧＸ）及美國「降低通膨法案」（ＩＲＡ）。

彭啟明解釋，日本ＧＸ今年二月推出氣候債券，發出八千多億日幣，補助廿多個產業，若企業提出很好減碳計畫，就能獲得較好貸款優惠或政府補助，加速企業更願意減碳；美國ＩＲＡ則透過稅負抵減方或投資在政府基礎建設，目前ＩＲＡ已投資三千七百多億美元，約十一兆台幣，希望台灣加速這方面發展。

彭啟明說，美日作法難以複製，畢竟台灣過去沒有發行氣候債券的經驗，而稅務減免需跨部會合作，自己提出這樣的概念，就是希望要趕快有「蘿蔔」才能加速進展。

至於碳費理想起徵點？彭啟明說，考量企業國際競爭力問題，認為不管起徵點多低，都應該盡快上路，讓大家愈快習慣，之後再滾動調整。

針對優惠費率、高碳洩漏企業二折優惠爭議，彭啟明說，排碳大戶除了台積電、友達，也包含傳產內需型企業，若起徵點低，前段班會覺得沒誠意、沒企圖，但後段半仍覺得門檻高、壓力大，要用一個碳費解決台灣所有問題，只有「鞭子」很難有用；另也強調，外傳電價調漲，碳費就能少收，這是錯誤觀念，碳費與電價是兩件事，初步已估算碳費對消費者物價指數（ＣＰＩ）衝擊甚小。