四接難題 準環長將親自拜會謝國樑

基隆協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）爭議不斷，準環境部長彭啟明表示，上任後將親自拜會基隆市長謝國樑，針對四接及其他環境議題進行討論，另預計在三個月內走訪環團；至於核電重啟話題，彭啟明說，如果必須要用核能就得確保絕對安全，但最重要的是全民共識支持。

協和火力發電廠台電規畫轉型為液化天然氣發電，原預計在外木山海域填海造地興建四接，但該海域有珍貴珊瑚礁生態，遭到地方居民抗議。後台電將其東移四百公尺，因此鄰近人口稠密的基隆港區，引發航安與公安疑慮，謝國樑多次表達反對，目前此案還在環評階段。

彭啟明表示，基隆市政府及當地環團先前有針對四接提出增加生態、航運管理等建議，這部分已請環保司長蔡孟裕考慮納入，另也會邀請雙方代表進行討論；台電七月就會補送資料至環境部，屆時會依照程序召開環評審查。

彭啟明也提到，預計在周三立院備詢後，就會主動安排時間親自拜會謝國樑，除了四接，也會針對各種減碳、淨零議題進行討論。

討論沸沸揚揚的核電議題，彭啟明說，是否要核能，要用更開放的資料來讓更多人了解國家能源配進度和藍圖，單純論及要或不要，到後來也只會淪為民眾相信或不相信政府的數據而已，如果必須要用核能就得確保絕對安全，但最重要的是全民共識來支持。

對於禁用塑膠袋，彭啟明說，貿然禁止傳統市場、夜市、早餐店等使用塑膠袋，恐引發民眾反彈，規畫下半年針對部分市場、環保夜市進行試辦，台北市寧夏夜市擬成為首個禁限用塑膠袋的示範區。

謝：會熱情接待彭部長

【記者游明煌／基隆報導】對於彭啟明將針對四接議題拜會基隆市長謝國樑，謝國樑昨回應，「會熱情地接待彭部長，雙方進行深度討論」。謝國樑曾表達將拜訪彭啟明，希望四接環評廣納地方意見，不要再發生去年環評異地開會的事情，會表達四接讓地方許多人擔心可能會破壞海洋生態，期待環境部在四接環評案中能站在保護自然生態和海洋環境的立場上，為大自然發聲。