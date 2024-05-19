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4類人員深夜危勞津貼6月上路 估6.9萬人受惠

聯合報／ 記者黃婉婷石秀華／連線報導

行政院昨天核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，內政部長林右昌說明，六月起，針對零時至六時的深夜第一線執行勤務人員，支給每小時一百元的實質補貼，每年所需經費約十億元，粗估有六．九萬人受惠人數。

高雄有基層員警狠酸，每小時一百元的補貼，「比超商大夜時薪二八○元還不如」，另有派出所所長說，「沒魚蝦也好」，就當一百元是拿來買顧肝的費用，警察果真是「廉價勞工」。

林右昌指出，警察、消防、移民、空勤總隊外勤人員工作性質特殊，二十四小時不分晝夜輪班執勤，工作時間長且危勞程度高，在深夜動態勤務時，不僅面臨環境視線差、潛在風險大的挑戰，對體力更是一大負擔。

經相關機關及地方政府多次討論，林右昌說明，自今年六月一日起，針對零時至六時於駐地外實際執行如巡邏、救災救護、查緝查驗、空中飛行等勤務，規畫每人每小時支給一百元的補貼，每年所需經費約十億元，中央部分將由內政部相關預算下檢討支應，地方若預算內確有不敷，再報由中央協助。

林右昌指出，近年來藉由調整年功俸、危險加給及實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」等措施照顧同仁，這次又再加碼核定深夜危勞津貼，相當激勵基層士氣，未來政府會持續充實各項執勤裝備，積極建立更完善的待遇及照護制度。

有基層員警認為，此項政策界定的時間在「深夜危勞津貼」，但深夜上班就是深夜，還要區分有沒有在外面值勤，那是否要將值班台搬到駐地外才算，豈非本末倒置。

林右昌 移民 警察

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