駐波蘭代表投書 籲挺台加入世衛組織

波蘭大報「共和報」(Rzeczpospolita)17日刊登駐波蘭代表吳尚年投書,敦促世界衛生組織(WHO)務實邀請台灣參加世界衛生大會(WHA)及WHO主辦的會議、活動和機制。

共和報為波蘭中間偏右派媒體,在波蘭的知識界和商業界有廣泛影響力,並在公共政策討論中扮演重要角色。

共和報刊登吳尚年投書的標題是「世界衛生組織忽視台灣人民權利」(The rights of the people of Taiwanare disregarded by WHO)。

吳尚年於投書中表示,WHO應支持台灣參與全球衛生治理體系,台灣堅定以專業、務實、有貢獻的原則參與全球衛生安全網絡,並與WHO合作,填補全球衛生安全挑戰的地理空白,建構更全面的全球衛生架構。

吳尚年指出,WHO全民健康經濟委員會發現,至少有140個國家在憲法中承認健康是一項人權。過去幾十年來,台灣致力於與世界分享達成全民健康的經驗與知識,幫助實現全民均健的目標。

她說明,台灣向來透過政府或民間力量與友我國家及國際組織協力,協助國際社會實現健康權。台灣在菲律賓、日本、夏威夷、土耳其、印尼等地發生災難時,均曾提供災後復原或重建協助,協助災民安度危機。

2024年世界衛生日主題是「我的健康,我的權利」。吳尚年向波蘭讀者強調,在捍衛全球各地所有人都有權獲得健康方面,台灣一直是可靠的夥伴,然而2300萬台灣人的健康權益卻因政治因素而被忽視。

在第77屆世界衛生大會召開前夕,吳尚年再度籲請波蘭各界友人支持台灣,敦促WHO務實邀台灣參加WHA及相關會議、活動和機制,共同落實「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。