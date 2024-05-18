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駐波蘭代表投書 籲挺台加入世衛組織

中央社／ 柏林18日專電

波蘭大報「共和報」（Rzeczpospolita）17日刊登駐波蘭代表吳尚年投書，敦促世界衛生組織（WHO）務實邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）及WHO主辦的會議、活動和機制。

共和報為波蘭中間偏右派媒體，在波蘭的知識界和商業界有廣泛影響力，並在公共政策討論中扮演重要角色。

共和報刊登吳尚年投書的標題是「世界衛生組織忽視台灣人民權利」（The rights of the people of Taiwanare disregarded by WHO）。

吳尚年於投書中表示，WHO應支持台灣參與全球衛生治理體系，台灣堅定以專業、務實、有貢獻的原則參與全球衛生安全網絡，並與WHO合作，填補全球衛生安全挑戰的地理空白，建構更全面的全球衛生架構。

吳尚年指出，WHO全民健康經濟委員會發現，至少有140個國家在憲法中承認健康是一項人權。過去幾十年來，台灣致力於與世界分享達成全民健康的經驗與知識，幫助實現全民均健的目標。

她說明，台灣向來透過政府或民間力量與友我國家及國際組織協力，協助國際社會實現健康權。台灣在菲律賓、日本、夏威夷、土耳其、印尼等地發生災難時，均曾提供災後復原或重建協助，協助災民安度危機。

2024年世界衛生日主題是「我的健康，我的權利」。吳尚年向波蘭讀者強調，在捍衛全球各地所有人都有權獲得健康方面，台灣一直是可靠的夥伴，然而2300萬台灣人的健康權益卻因政治因素而被忽視。

在第77屆世界衛生大會召開前夕，吳尚年再度籲請波蘭各界友人支持台灣，敦促WHO務實邀台灣參加WHA及相關會議、活動和機制，共同落實「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

WHA WHO 波蘭

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