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陸方誣指我國行賄友邦 外交部給予強烈譴責

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

針對中國大陸誣指台灣行賄瓜地馬拉政要以換取政治支持一事，外交部18日表達強烈抗議，並提到瓜國與我邦誼深厚，多年來雙方合作密切，對於第16行正副總統就職典禮，也將由瓜國外長馬丁涅茲（Carlos Martínez）擔任特使來台參加。

外交部表示，瓜國外交部在5月12日即在官網發布新聞稿表示，將由外長馬丁涅茲擔任特使來台參加我國第16任總統、副總統就職典禮，並重申與我外交關係穩固，肯定我對國際發展的貢獻，並強調瓜國將持續支持我國際參與。此外，瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）上任後也多次表達珍視台瓜邦誼，將在適當時機安排兩國元首互訪，以進一步深化雙邊關係。

外交部說，陸方利用我國舉行新任總統及副總統就職典禮的機會，再度使出可鄙技倆，試圖混淆國際視聽的行徑予以嚴厲譴責，並正告中華民國台灣為主權獨立國家，我國與友邦的交往陸方無權置喙。

外交部表示，眾所周知，大陸政府不僅利用金錢賄賂滲透其他國家，並透過製造債務陷阱對他國發展造成致命傷害。陸方誣指我國行賄瓜國政要以換取政治支持，等同指控瓜國政要貪腐收賄，嚴重污衊瓜國政府及其官員。外交部對於大陸三番兩次詆毀我國友邦的惡意言論表達嚴正抗議，同時呼籲國際社會共同譴責中國做賊喊抓賊的惡劣行徑。

外交部重申，我國與瓜國邦誼穩固，雙方將在既有的良好基礎上深化各項合作，讓嘉惠友邦民生福祉的台灣國際合作模式在國際間持續發光。

外交部 收賄 瓜地馬拉

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