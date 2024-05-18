陳水扁特赦無望 陳致中：今年2月曾有高層告知相關事宜、叮囑應低調

總統府日前表示，無特赦前總統陳水扁的決定。陳水扁兒子陳致中今天透露，黨政高層人士2月與陳水扁會面，當面告知府方特赦相關事宜，並不包含與認罪相關條件或作法，還叮囑對外應低調。

總統蔡英文是否特赦陳水扁引發關注。總統府日前表示，相關程序都必須依法進行，並且也無此決定。總統府最關切的是，持續確保陳水扁獲得妥善的健康照顧。

有媒體今天報導指出，陳水扁不願認罪、誠意不足等原因，導致蔡總統不特赦陳水扁。對此，陳致中今天發布新聞稿駁斥指出，「沒有犯罪就是沒有犯罪，不存在一絲一毫的灰色地帶，既然如此，何來不願認罪、誠意不足的問題？」

陳致中說，扁案只有2種錢，國務機要費及選舉結餘款，皆具歷史共業，前者已除罪化，而後者在2004年以前並無政治獻金法的適用。面對前總統馬英九政府及特偵組的政治性追殺迫害，陳水扁自始至終堅持無罪。

陳致中還說，據了解，今年2月黨政高層人士與陳水扁會面，當面告知府方特赦相關事宜，還叮囑關於此議題對外應低調，並不包含任何與認罪相關連的條件或作法。

陳致中說，如果認罪變成一種前提，站在陳水扁的立場必然堅定拒絕；如果認罪成為一種條件，則為馬政府特偵組不公不義的政治迫害進行背書，依常理判斷，這絕非特赦本意。

他並說明，在瑞士被凍結的大選結餘款，2008年特偵組即透過司法互助要求瑞方凍結，也是陳家在2009年公開承諾作為社會公益使用的資產，十幾年來沒有任何改變，最終仍待司法裁判認定，報導指資產不清不楚是悖離事實。