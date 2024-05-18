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批民進黨阻擋國會改革 國民黨：用假訊息帶風向已無效

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨副發言人鄧凱勛。圖／聯合報系資料照片
國民黨副發言人鄧凱勛。圖／聯合報系資料照片

針對立法院朝野爆發嚴重肢體衝突，國民黨副發言人鄧凱勛今天痛批，看到了台灣民主政治最蒙羞的一天，蒙羞在號稱民主進步的民進黨手上，蒙羞在縱容自家立委使用暴力的民進黨手上，蒙羞在操作網軍佯稱不知道法案內容、黑箱的民進黨手上。

鄧凱勛表示，國會改革法案側翼洗版「逐字條文沒有文件」，但實情卻是所有的改革法條上網簡單就可以找到，上到立法院議事暨公報資訊網，點選會議日期及委員會，法條對比內容即可一覽無遺，且昨天院會審議通過的法條在網路也有網友已經做成懶人包，民進黨及其側翼如果不會基礎查證，國民黨可以協助教學，但如果故意不查明知故犯意圖操縱民粹，那已經不是笨，而是徹徹底底的壞。

鄧凱勛指出，至於民進黨提及交通建設法案未審議且是錢坑，然而｢花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」是法律案，並非預算案，預算案不能多做增減，但法律案是要求全力推動，過去民進黨花東的立委候選人也提過相關政見，怎麼到了國民黨手上就變成違憲法案，民進黨的選擇性失憶令人瞠目結舌。

鄧凱勛提到，國民黨交通委員會召委陳雪生依法召開朝野協商、立法院長韓國瑜也曾就相關法案召集協商，這些都完全公開在社會大眾的眼前，怎麼會變成民進黨口中的未審議，民進黨對於不想看見的東西，不只選擇性失憶，還會選擇性失明。

鄧凱勛更表示，民進黨無視過去自己口口聲聲答應民眾要推動國會改革的海誓山盟，現在國民黨要幫忙完成本該是朝野的喜事一樁，但民進黨團總召柯建銘跟綠委，不是搶麥克風、插話，甚至也不願意逐條審查，還提出40幾次散會動議要杯葛議事，也無視3場公聽會、1場專報，這樣還敢大言不慚說國民黨不討論、黑箱，到底是誰打從一開始就不打算理性討論。

國民黨 民進黨 立法院

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