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籲修財劃法 高虹安批：稅繳中央，竹科外溢成本地方承擔

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣市因竹科緊密結合，新竹市長高虹安對財劃法有意見，新竹縣長楊文科則盼修正財劃法為新竹帶來新的成長動力。本報資料照片。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣市因竹科緊密結合，新竹市長高虹安對財劃法有意見，新竹縣長楊文科則盼修正財劃法為新竹帶來新的成長動力。本報資料照片。記者巫鴻瑋／攝影

財政收支劃分法25年未修，引發中央與地方政府財政對立。新竹市長高虹安昨突批評「現行財劃法分配制度相當不合理」，呼籲中央想想竹科每年貢獻，外部成本卻要地方承擔，應給予合理補償並修法。新竹縣長楊文科發聲，盼修正財劃法，為新竹帶來新的成長動力。

高虹安表示，新竹市民人均上繳國稅全國第一，然而分配到的統籌分配稅款與一般性補助款配回率不到5%，為全國之末，對新竹市民「極不公平」。高虹安指出，竹科每年貢獻2889億元稅收，配回款卻僅100億元，現行財劃法分配制度相當不合理，呼籲稅收應多留給各地方縣市。

高虹安說，新竹市戶籍人口45萬多人，但經常流動人口將近60萬人，公共建設量能遠超過負荷，各項教育、交通、環保、治安及消防等園區外部成本卻都要新竹市承擔，然而現行財劃法制度並未考量竹科所帶來的成本，中央應正視竹市問題，在護國群山創造國家經濟發展下，適度給予合理補償、解決新竹市的難題。

高虹安呼籲中央應儘速修正財劃法，除擴大地方財源、直轄市及非直轄市採用同一個分配公式外，另應合理考量地方稅收貢獻「避免稅繳中央、問題留給地方」，也希望中央提高專案補助讓新竹市能推動輕軌及再生水等重大建設計畫。

與新竹市同屬同一生活圈的新竹縣，同樣與竹科有密切關聯，新竹縣長楊文科今也發聲表示，新竹縣是許多竹科人的家，卻與新竹市同樣面臨交通、教育資源吃緊問題，在竹科為全國創造稅收的同時，新竹縣都默默承擔、付出，但新竹縣同樣有許多建設期待，無論是交通路網完善、大新竹捷運等，甚至未來科三園區、台知園區計畫的公共設施建設，都需要大量投資，期盼財劃法修正後能為新竹這座科技首都帶來新的成長動力。

財劃法 高虹安

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