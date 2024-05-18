千名青年集結立法院　綠委曝在野壓力大：傅崐萁還要求加派警力

立法院朝野黨團昨為國會改革法案爆發激烈衝突，藍白原想挑燈夜戰，迫於外頭集結千名群眾表達不滿，最終於零時散會。民進黨立委洪申翰今稱，群眾給藍白莫大壓力，讓兩黨立委「臉沉下去」；民進黨團幹事長吳思瑤則透露，協商時所有人都聽見國民黨團總召傅崐萁在電話中吆喝「給我多調一點警察過來」，她質疑，現在立法院長是傅崐萁？可以公然指揮台灣警察？

吳思瑤指出，昨天院會衝突造成多名立委掛彩，更首度看到立院有大量警察出沒，甚至配戴秘錄器，是把立委當罪犯嗎？立法院長韓國瑜稱這些人是他調來保護立委的，但最後保護了哪些立委？

吳思瑤批評，昨在朝野協商時，傅崐萁當著民進黨團三長的面，打電話說「給我多調一點警察過來」，事後傅崐萁沒有否認，還稱自己是在報警，要抓暴力立委，但傅有什麼資格跳過韓國瑜去指揮警察？

洪申翰續指，藍白起初表決時認為自己占上風，好像贏了，但9、10點後，當外面群眾一來，兩黨立委臉都往下沉，民進黨團也不斷喊話，稱群眾數量正在增加，從一開始數十人、數百人，也可能破千，這對兩黨的心理壓力非常大，過程中傅崐萁還一直不斷要求增派警力，警方甚至帶了棍棒和盾牌，「你知道他們非常怕。」

洪申翰提到，昨天院會一度聽到國民黨有意要表決到3、4點，但場外群眾給藍白立委很大壓力，因此散會後，民進黨團成員也去場外道謝，「如果沒有大家，不知道他是不是會表決到3點，4點，就照他們原本宣稱的那樣，我們沒有把握。」