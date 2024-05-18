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四叉貓帶人型看板邀群眾朝聖徐巧芯家 游智彬開宣傳車聲援互嗆

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾自製標語嗆徐巧芯。記者邱書昱／攝影
民眾自製標語嗆徐巧芯。記者邱書昱／攝影

網紅「四叉貓」劉宇日前申請到國民黨立委徐巧芯家門前的路權，今天上午邀集民眾到現場「朝聖」，現場搭起遮陽棚，也擺設一個徐巧芯的人型看板，由於昨天立法院衝突，不少民眾自製標語「九百芯下台」，不過，新黨副發言人、桃園市政顧問游智彬也開宣傳車到場嗆聲，雙方稍有一陣叫囂。

現場不少民眾前來力挺，評論昨天立法院的衝突事件。也有民眾製作標語批徐巧芯、「退回濫權法案」等，徐巧芯樓上的住戶則掛起中華民國國旗。

前來「朝聖」的民眾紛紛和四叉貓合影，人潮約莫到下午1點多才稍退，四叉貓稍早受訪說，今天申請路權是早上10點到晚上10點，但約莫6點就會撤離。

四叉貓表示，會舉辦「朝聖」是日前看到報導，有民眾路過遭徐巧芯家附近遭警方盤查，甚至拍照公審，他認為行為不合理，於是合法申請路權，「沒想到會通過。」

不過，游智彬也在稍早開宣傳車聲援徐巧芯，嗆民眾「你們都是民進黨養的狗」、「當看門狗的資格都沒有」。現場群眾也反嗆「你才是國民黨養的狗。」

四叉貓（左下）與民眾合影。記者邱書昱／攝影
四叉貓（左下）與民眾合影。記者邱書昱／攝影
徐巧芯家樓上掛出中華民國國旗。記者邱書昱／攝影
徐巧芯家樓上掛出中華民國國旗。記者邱書昱／攝影

四叉貓 徐巧芯 游智彬

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