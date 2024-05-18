黃國昌控民進黨集結群眾赴立院抗議 綠酸：都他號召來的

國民黨和民眾黨立院黨團所提國會改革相關修法草案昨天在立法院闖關，場外聚集數百名學生和不滿民眾，要求協尋太陽花學運出身的民眾黨團總召黃國昌出面，黃國昌今質疑綠營暗中動員，民進黨團總召柯建銘反酸，「這些人全部是黃國昌號召來的」，就是要把黃國昌趕出去立法院。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，黨團在議場做出激烈抗爭，期間黨中央不斷與她和總召保持聯繫，準總統暨民進黨主席賴清德更是高度關心。她也收到黨中央指示，不要煽動民眾或激化人民，重點在顧好議場，並不斷提醒要關心年輕朋友安危，不要煽動，避免場面失控，讓大家平平安安關心台灣民主。

吳思瑤續指，事實情況與黃國昌說的恰恰相反，民進黨團絕對不會煽動民眾，反倒是黃國昌不要小看民眾力量，「這些人真的都是衝著黃國昌、傅崐萁、韓國瑜來的」，是黃國昌號召了這些年輕人，黃卻一直龜縮在議場座位上，不敢上台發表，會議一結束就落跑。