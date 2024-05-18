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布局2026縣長？張嘉郡接雲林黨部主委 朱立倫：很重要的一步

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨立委張嘉郡（右）今接任雲林縣黨部主委，國民黨主席朱立倫（左）表示，這是很重要的一步，代表國民黨在雲林打拚的決心。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（右）今接任雲林縣黨部主委，國民黨主席朱立倫（左）表示，這是很重要的一步，代表國民黨在雲林打拚的決心。記者陳雅玲／攝影

國民黨積極布局2026大選，繼立委柯志恩、謝衣鳳等人陸續接掌高雄市、彰化縣黨部主委，立委張嘉郡今就任雲林縣黨部主委，黨主席朱立倫表示，這是很重要的一步，代表國民黨在雲林打拚的決心。外界認為這是張嘉郡可能參選下屆縣長的起手式，她本人雖未鬆口，但強調會當姑姑、現任縣長張麗善的翅膀，張麗善則要她「好好做，會當她最大的後盾」。

張嘉郡今接任國民黨雲林縣黨部主委，朱立倫、張麗善、國民黨中央組發會主委許宇甄主委、立委丁學忠、雲林縣議長黃凱等人都到場見證，前主委陳瑞雄當場捐贈20萬元政治獻金，勉勵張嘉郡壯大雲林縣黨部。

朱立倫表示，國民黨現在的政策是希望優秀的民代、在地立委擔任地方黨部主委，張嘉郡接任主委，不僅是很重要的一步，也代表國民黨繼續在雲林打拚的決心，相信她有決心與各級民代結合，展現團結，在重要選舉打贏選戰，國民黨沒有黨產、沒有錢沒問題，我們有的是志工與支持者，這就是最大的資產。

張麗善說，中央黨部要立委擔任地方黨部主委，是用心良苦、別出心裁，希望黨意跟民意能結合，她會扮演張嘉郡最大的後盾，要她好好做。

張嘉郡被視為下屆雲林縣長國民黨可能推出的人選，接任黨部主委更被視為參選的起手式，她本人並未鬆口，僅說她受到張麗善的感召，被其為雲林縣的付出感動，看到張麗善努力為雲林縣打拼，讓雲林有了進步的動力，她希望能夠全力支持張麗善的工作。

張嘉郡說，無論是高鐵增班、台積電能來雲林，中科二期能擴大，斗六鐵路能高架化，都是雲林需要被重視的發展項目，張麗善像猛虎般為雲林縣爭取每一分進步的空間，「我希望能當她的翅膀，如虎添翼」。

張嘉郡說，她接下雲林縣黨部主委責任重大，希望將她的動力分享給大家，她也要黨員跟著時代進步，民進黨有1450網軍，「希望國民黨員每一個人都是講真話的1450」，接下來黨部會開設短影音等數位訓練課程，希望大家一起加入這些課程，在網路世界傳遞真實的想法，她會全力協助黨員，讓他們更現代化，更了解黨的改造方向。

國民黨立委張嘉郡（前排右三）今接任雲林縣黨部主委，國民黨主席朱立倫（右四）表示，這是很重要的一步，代表國民黨在雲林打拚的決心。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（前排右三）今接任雲林縣黨部主委，國民黨主席朱立倫（右四）表示，這是很重要的一步，代表國民黨在雲林打拚的決心。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（左三）今接任雲林縣黨部主委，前主委陳瑞雄（左二）送上20萬元政治獻金。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡（左三）今接任雲林縣黨部主委，前主委陳瑞雄（左二）送上20萬元政治獻金。記者陳雅玲／攝影

國民黨 張嘉郡 張麗善 朱立倫 雲林

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