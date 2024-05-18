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回顧裴洛西訪台風波 蔡英文嘆：台灣被孤立太久 無法說不

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
時任美國眾議院議長裴洛西（左）2022年8月訪台，拜會蔡英文總統。 圖／總統府提供
時任美國眾議院議長裴洛西（左）2022年8月訪台，拜會蔡英文總統。 圖／總統府提供

蔡英文總統接受英國廣播公司（BBC）專訪回顧8年執政，談到美國議長裴洛西訪台後接連舉行的中共軍演。蔡總統說，台灣已被孤立太久，「對任何一位總統來說，你都無法對裴洛西議長這樣的來訪說不。」

北京2022年不滿時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，在裴洛西離台後，中方宣布切斷對美軍事、氣候等溝通管道，並針對台灣舉行多日鎖台軍演，並首度朝太平洋發射彈道飛彈越過台灣上空。

BBC詢問蔡，這類高層訪問的好處在哪裡？

蔡總統表示，台灣已經被孤立太久，需要朋友，需要有人來台灣表達對台灣的關心，「對任何一位總統來說，你都無法對裴洛西議長這樣的來訪說不。」

「當然這種事必當伴隨風險」，蔡總統表示，當時做了很多溝通和斡旋來管控風險，她沒有透露細節，只說，背後做了很多努力來降低對兩岸關係的衝擊。

蔡總統說，台灣過去被孤立，主要處理的關係是對中關係，但是現在的台灣更加國際化，要處理跟全世界各國的關係；台灣直接與很多國家往來，也互幫互助，現在她認為台灣真正是全球的一分子。

蔡英文總統接受英國廣播公司（BBC）專訪回顧8年執政。 圖擷自BBC直播畫面
蔡英文總統接受英國廣播公司（BBC）專訪回顧8年執政。 圖擷自BBC直播畫面

蔡英文 裴洛西

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