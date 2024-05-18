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特赦無望 陳水扁：自己的國家自己救 自己的清白自己拚

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
陳水扁今天上午發文表示，「自己的國家自己救，自己的清白自己拚」。圖／取自Threads「chenshuibian88」
陳水扁今天上午發文表示，「自己的國家自己救，自己的清白自己拚」。圖／取自Threads「chenshuibian88」

日前一度盛傳蔡英文總統卸任前擬特赦前總統陳水扁，不過，總統府16日否認這項傳聞，明確表示「實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定」。陳水扁今天透過社群平台Threads發聲，照片背景疑似醫療機構，他坐在2張病床前的陪客椅上，圖中央是1隻跳躍的青蛙。

陳水扁今天上午在Threads「chenshuibian88」發文表示，「自己的國家自己救，自己的清白自己拚」。

扁迷留言力挺，「特赦了就是你有罪推定，不特赦又有其他問題。 陷入兩難的僵局」、「蔡英文不為扁平反！賴清德總該有所做為吧」、「你是清白的我們都知道」、「我們都相信您」、「阿扁總統要身體健康，繼續拚」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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特赦 陳水扁

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