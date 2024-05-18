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李文忠公職臨別 嚮往范仲淹、蘇東坡「執著中有豁達」

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
退輔會副主委李文忠昨卸下公職。圖／退輔會
退輔會副主委李文忠昨卸下公職。圖／退輔會

退輔會副主委李文忠昨卸下公職，他今天表示，他好發議論，有時有違官箴，或不適合官場。未來處江湖之遠，海闊天空。而他公職臨別，想起兩位中國文人，范仲淹及蘇東坡。嚮往古人執著中有豁達的態度。

李文忠任退輔會副主委8年，戮力從公，尤其活化榮民榮眷基金會運作，用以服務榮民、宣揚榮民為國付出的正面形象。不少資深榮民對他從觀望到肯定，從排拒到接納，首度肯定民進黨官員對退伍軍人的服務。

李文忠今天說，昨天是他上班最後一日，政務官是政治任命，進退皆欣然。惜有未竟之事，尚未替榮民建立最好的照撫制度。承蒙府院有所徵詢，唯志趣不合，遺憾不能繼續在賴政府服務。

李文忠今天說，他好發議論，有時有違官箴，或不適合官場。未來處江湖之遠，海闊天空，願作政府及執政黨的諍友直率評論，剴切建言，或能對這塊土地更有貢獻。

李文忠表示，公職臨別想起他的最仰慕的兩位中國文人，范仲淹及蘇東坡。

他說，范仲淹「岳陽樓記」：「不以物喜，不以己悲。居廟堂之上，則憂其民，處江湖之遠，則憂其君，先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。這番執著，執著中有豁達。

他同時引述蘇東坡「定風波」：「一蓑煙雨任平生，山頭斜照卻相迎，也無風雨也無晴」顯示的豁達，豁達中有執著。他是凡夫俗子，雖不能至，心嚮往之！

李文忠表示，人生寄旅，只有一回，難得有時間，規劃一年內爬百岳50座、小百岳50座，愛山諸友隨時可約山上見。

李文忠 榮民 蘇東坡

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