在野立委今登太平島宣示主權 綠質疑激化南海爭議

立法院太平島考察團今登島視察，並宣示我國主權。唯民進黨未有委員同行。本次登上太平島，藍綠意見分歧。民進黨認為，太平島為我國領土，毋需登島宣示主權，且登島恐激化南海主權爭議；國民黨認為登島展示主權絕對必要。

立法院副院長江啟臣及外交國防委員會召委馬文君等在野立委今赴太平島考察。對比國民黨、民眾黨的積極行動，綜合民進黨方面說法，幾乎皆以「太平島為我國領土，無庸置疑，此時去未達成宣示主權效果，反對南海主權爭議相關國家造成壓力」為由，拒絕隨藍白立委登上太平島。

民進黨國際部主任李問3月19日表示，太平島屬於中華民國領土，政府捍衛主權的決心無庸置疑，請國民黨不要拿太平島作秀，國安議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短。

對於藍營多次呼籲蔡英文總統循前總統馬英九往例，在卸任前登島宣示我國主權的經驗，並慰勞我國軍將士。不過，蔡總統始終未對此正面回應。

國安局長蔡明彥3月21日表示，國安局不建議蔡英文前往太平島基於兩大考量，一是南中國海的複雜的地緣政治環境，蔡總統登島是否被國際社會解讀為激化緊張局勢的舉動，是否對台灣外交利益產生影響。二是南海地區軍事化程度非常高。

民進黨立委李坤城、沈伯洋16日亦公開表示，國安單位提醒520前去太平島不是好時機，馬文君罔顧南海區域局勢，堅持在準總統賴清德就職前安排太平島考察，對南海主權爭議，增添更多麻煩，馬文君為抱中國國家主席習近平大腿，不惜當國際社會的麻煩製造者。

馬文君則反駁，立委考察自己的國家領土，跟麻煩製造者有何關係，不解沒去的立委在怕什麼。中國和菲律賓的衝突不是現在才發生，何時可以去，這有什麼好質疑的，她覺得很奇怪。

然而，對於民進黨普遍反對登島說法，民進黨立委陳冠廷提出異議，表示未來須加強台灣在南海的主權聲明和國際話語權，他個人支持立法院外交國防委員會率團前往太平島視察，且應常態性前往，維護我國主權。

國民黨立委羅智強7日表示，這次的登島行動是為了捍衛國家領土主權，批民進黨將登島行為視為可笑之舉，過去民進黨也有立委主張登島，且前總統陳水扁也曾登島，依此邏輯，民進黨正是最大的小丑。若蔡英文沒有勇氣登島，不應該批評其他人的決定。

國民黨立委蘇清泉15日出席南海行動聯盟活動，也指出不清楚民進黨政府在怕什麼，過去南海仲裁案將太平島降格為岩礁，蔡英文政府一開始沒表達抗議，直到後續因為輿論壓力才改口。中華民國保有南沙、太平島已74年，從來沒有間斷，須呼籲民進黨政府，登太平島保主權、護漁權。

此外，本次登島行動傳有美方施壓。在3月19日國民黨團舉行宣示登島立場的記者會上，羅智強說，我方尊重美國的立場，但不等於我方要自我矮化、委棄主權；因捍守立場，可爭取到更多國際尊重，美國有立場，中華民國也有立場，立場有抵觸，不等於不能聲張我方主權，相信美國會了解跟諒解。