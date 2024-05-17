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王義川：韓國瑜無視綠委送醫 強行表決爭議法案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川。圖／取自民進黨直播
民進黨政策會執行長王義川。圖／取自民進黨直播

立法院朝野黨團今天決戰國會改革法案闖關，晚上陸續有5名立委送醫，包括民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄，和國民黨吳宗憲。民進黨政策會執行長王義川表示，立法院長韓國瑜趁民進黨人數不夠，強行要表決通過這些爭議議案，相當冷血。

王義川表示，韓國瑜今晚在立院硬幹，無視他的立委同僚多人正在台大醫院，做出這麼冷血的事情，到底是誰給韓國瑜的指令。王義川說，今天立法院長如果是王金平，絕對不會發生這樣的事情。

民進黨發言人戴瑋珊表示，今天是國會史上最黑暗的一天，韓國瑜讓暴力事件在國會上演。幾位受傷的民進黨立委，鍾佳濱肋骨嚴重挫傷，非常嚴重；莊瑞雄被推擠之後，胸口疼痛，心跳脈搏高達每分鐘200下，疑似有心絞痛；沈伯洋被推下高台，頭部墜地，疑似有腦震盪；邱志偉MRI核磁共振結果，確實有輕微腦震盪。

戴瑋珊指出，國民黨已經有人數優勢，竟然還用肢體暴力，韓國瑜也非常冷血，完全沒有制止，相當不應該。

民進黨 王義川 韓國瑜

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