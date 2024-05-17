藍白立委登太平島 改18日清晨松指部搭機

立法院外交及國防委員會18日將赴太平島考察，原定今天下午出發前往屏東，後因院會延長開會時間；委員會晚間發布通知，18日清晨5時40分在松指部集合，飛機6時準時起飛至空軍屏東基地，再轉赴太平島。

根據立法院外交及國防委員會先前提供給立委辦公室的行程通知，太平島立委考察團原訂17日下午在立法院會後，搭機前往空軍屏東基地；18日上午7時，搭乘C-130運輸機前往太平島，預計當天上午10時30分抵達，在島上考察戰備操演、新建碼頭等，約下午1時搭機返回屏東。

依行程規劃，考察團抵達太平島後，將直接驅車前往南疆鎖鑰國碑合影，隨後聽取太平島相關簡介，視導戰備操演，前往新建的太平島碼頭視察，並在島上用餐；考察團午餐後，前往島上觀音堂祈福，隨後於下午1時搭機返台，預計下午4時30分抵達屏東機場。

不過，立法院院會今天處理國會改革相關法案，藍綠白3陣營發出甲級動員，院會上演表決大戰並延長開會時間。

外交及國防委員會晚間通知，太平島行程的會合地點，更改為18日清晨5時20分在立院群賢樓、或5時40分松指部，飛機定6時準時起飛至空軍屏東基地。

據統計，原登記參加太平島考察的立委約20位，分別是國民黨立委馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍，以及民眾黨立委林憶君、林國成、陳昭姿。民進黨立委沒有報名考察團。