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連江縣長王忠銘與中國福建省協商通橋、通水

中央社／ 連江17日電
連江縣長王忠銘率團赴中國大陸福建省參與第26屆海交會，就優化小三通，加上通橋、通水的「新四通」等議題進行磋商。中央社
連江縣長王忠銘率團赴中國大陸福建省參與第26屆海交會，就優化小三通，加上通橋、通水的「新四通」等議題進行磋商。中央社

連江縣長王忠銘率團赴中國大陸福建省參與第26屆海交會，其中「第7次福馬磋商會」今天於福州舉行，會中就優化小三通，加上通橋、通水的「新四通」等議題進行磋商。

連江縣政府今天發布消息指出，連江縣政府518海交會參展團在縣長王忠銘的帶領下，與多間在地業者一起參展。王忠銘表示，期待透過本次參展，為馬祖在地企業拓展中國大陸市場，提升馬祖旅遊特產品知名度，同時吸引更多的中國大陸遊客到馬祖觀光。

而王忠銘則在他的Facebook粉絲專頁指出，今天舉行之第7次福馬磋商會，已成為馬祖與中國大陸福州間交流重要橋梁，雙方在會中深入瞭解彼此的需求和優勢，尋求共同合作機遇，力求達成互利共贏合作協議。

磋商會上，雙方就邀請中國大陸福州團隊蒞臨馬祖演出、建立兩岸文化交流平台、聯合打撈海漂物運至中國大陸福州再利用，恢復馬祖海域共同魚苗放流與漁業合作，優化南竿福澳至中國大陸福建省浪岐、與馬祖北竿白沙至中國大陸福建省黃岐之小三通服務措施等議題進行討論。

連江縣長王忠銘與中國大陸福建省通水、通橋之「新四通」方案研擬與可行性進行協商，王忠銘指出，通水部分，短期方案由黃歧碼頭船舶運水進行相關流程研商與標準作業程序，以利馬祖有缺水風險時可依程序報請相關主管單位同意後執行。長期方案則建議由中國大陸方面投資興建海底供水管路，馬祖端採買水合約方式進行。

王忠銘表示，在通橋部分，現階段初步達成中國大陸福建省琅岐至馬祖南竿為規劃路線，並以桃園市結構技師公會作為雙方工程技術資訊交流及共享窗口，透過技術交流平台建立，能將本案推向更佳成熟與完備，加速推動進程。

王忠銘 馬祖

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