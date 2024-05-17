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議場大混戰！藍白聯手拚國會改革今立院三讀 韓國瑜出招採舉手表決

批民進黨辜負國會改革期待 國民黨：別用暴力反改革

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍綠白立委數度發生肢體衝突，傍晚在院會休息後，民進黨立委以人牆阻擋院長進入議場，雙方推擠不斷，最終立法院長韓國瑜（中）衣衫不整的有些狼狽進入議場，隨後主持會議。記者許正宏／攝影
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍綠白立委數度發生肢體衝突，傍晚在院會休息後，民進黨立委以人牆阻擋院長進入議場，雙方推擠不斷，最終立法院長韓國瑜（中）衣衫不整的有些狼狽進入議場，隨後主持會議。記者許正宏／攝影

立法院會今天處理國會改革五法，遭到立法院民進黨團杯葛，民進黨立委郭國文還偷襲立法院秘書長周萬來手中提案。國民黨嚴厲譴責民進黨暴力杯葛議事，執意反改革，並對周萬來表達慰問。

國民黨副發言人康晉瑜批評，民進黨過去多次主張國會改革，如今民進黨多位立委卻用暴力的低劣手法阻礙改革，令人遺憾。堂堂民進黨不僅對國會改革論述蒼白無力、禁不起檢驗，甚至不惜為了幫行政部門迴避國會監督，暴力杯葛「反改革」。國民黨呼籲，暴力「反改革」的行徑徒讓醜態畢露，民進黨別再辜負民眾對國會改革的期待。

康晉瑜指出，此次「國會改革五法」項目主要包括：總統國情報告常態化、立法院調查權及聽證權、藐視國會罪、強化人事同意權、正副院長記名投票，每一個項目對於國會改革而言都至關重要。民進黨竟批評這是「國會擴權」，真不知民進黨是忘記了還是害怕想起來？

康晉瑜進一步提到，明明民進黨在2008年即提案希望增訂刑法第168條之1「藐視國會罪」，2012年也主張國會調查權、聽證權應入法，2015年蔡英文競選總統更是承諾過「國會改革」三要點，其中也涵蓋正副院長記名投票，八年完全執政過去，不但沒有實質進度，民進竟然轉眼間卻成為反改革政黨。

康晉瑜批評，民進黨罔顧事實，誣指「藐視國會罪」將讓立委成為太上皇更是荒謬。國民黨團所提出的「藐視國會罪」修法方向明確，主要規範政府人員為虛偽陳述者，才會依刑法「藐視國會罪」處罰。國際上包括英國、德國、日本、美國、法國，以及韓國等國家都有這樣的制度設計。民進黨污衊「藐視國會罪」難不成是指責其他民主國家議員是太上皇？還是要為做「虛偽陳述」的政府官員開脫？

康晉瑜表示，不僅民進黨反改革的姿態令人痛心，其暴力阻擾議事、癱瘓國會的行徑更令國人嘆為觀止。除了民進黨立委鍾佳濱大力撂倒女性立委陳菁徽、王美惠毆打警察、邱議瑩蠻力推擠記者外，郭國文竟然還偷襲高齡72歲的立法院秘書長周萬來強奪手中提案，讓民主程序無從進行。國民黨除了對周萬來表達慰問，更要嚴正呼籲，民進黨停止暴力的反改革行徑，別再辜負民眾對國會改革的期待。

國會改革 民進黨 藐視國會

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