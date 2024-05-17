林右昌最後上班日 內政部員工列隊獻花歡送

行政院長陳建仁16日率內閣總辭，今天是內政部長林右昌最後上班日，林右昌下午向內政部員工道別後，也有員工在內政部一樓大廳列隊、獻花，並鼓掌歡送林右昌搭車離去。

新內閣將於5月20日就職，行政院會16日通過「本院人事行政總處奉示擬具院長向總統呈請辭職暨轉呈副院長、政務委員、秘書長、相關部會首長、本院發言人聯名呈請辭職及其餘各機關政務人員一併呈請辭職之簽呈文稿」，行政院會後，陳建仁率內閣成員在行政院中央大樓外拍攝畢業合照。

今天是林右昌的最後上班日，林右昌下午在內政部所在的中央聯合辦公大樓，逐樓層向工作人員道別，也有內政部員工在1樓大廳，獻花給林右昌及內政部次長花敬群、吳容輝，林右昌在員工的掌聲中，搭車離去。