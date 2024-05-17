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持兒少性影像加重其刑 兒少性剝削條例擬下周黨團協商

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人黃子佼持有兒少性影像，遭檢方緩起訴，引發輿論批評。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼持有兒少性影像，遭檢方緩起訴，引發輿論批評。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼持有兒少性影像，遭檢方緩起訴，引發輿論批評。高檢署要求北檢續行偵查，今偵結並依兒少性剝削條例重新起訴黃子佼。婦女團體發表聯合聲明，要求提高持有或購買兒少性影像等罪行者相關罰則。衛福部指，兒少性剝削條例草案有關刑責部分，行政機關與立法院未取得共識，進入朝野協商。立法院社福及衛環委員會立委王育敏辦公室回應，預計下周擇期召開兒少條例黨團協商。

兒少條例初審過程中，立委要求提升兒少條例違反兒少性影像相關規定之刑度，涉及條文為兒少條例第33至39條、第44條等。衛福部版本草案中，增加重製性影像罪、支付對價持有或觀覽罪；刑度部分則將支付對價觀覽刑度從一年以下有期徒刑，提升為一至七年，無正當理由持有兒少性影像，則從一年以下徒刑提升至三年以下。衛福部表示，考量刑度衡平性，司法院、法務部需有共識，必須進一步討論。

初審討論過程中，立法委員林月琴希望建立性影像資料庫，然內政部警政署認為資料庫只作為犯罪偵查功能，與立委希望預防犯罪的要求不同，亦需在朝野協商時討論，衛福部雖為法案主管機關，但尊重業務主管機關權責。

另，違反兒少性剝削條例者，是否比照性侵害犯罪防治法，強制接受身心治療、輔導或教育，也是朝野關注重點。兒少條例加害人，若經判決有罪，是否至警察局登記，相關條文也在初審時保留，涉及部會主觀機關均提出意見。

衛福部表示，近期已與政院各部會進行職掌溝通，並將在20日新內閣上任後，向新任衛福部長、次長報告，並於協商會議上依初審溝通內容，與立委諸公加強說明，盡量尋求共識。

至於黃子佼從緩起訴轉為起訴，衛福部表示，起訴與否是檢察官裁量空間，尊重地檢署裁定，此案實屬大眾矚目案件，檢察官作法不至於太媚俗，此事也讓法界獲得機會教育。

性剝削 溝通 衛福部

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