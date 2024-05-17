鍾佳濱撲倒陳菁徽挨批　范雲：若當事人不舒服應道歉

立法院會今天爆發推擠衝突，民進黨立委鍾佳濱企圖攻佔主席台時，撲倒國民黨立委陳菁徽重摔在地，遭國民黨團強烈譴責，甚至指控鍾佳濱涉嫌性騷擾。 民進黨立委范雲表示，無論是否有性騷，被肢體碰撞的當事人如果不舒服，行為人都應該道歉。范雲批評，國民黨永遠只看得到別人性騷，卻看不見自己的性騷犯，這才是政治操作性騷，真正的雙標。

范雲指出，她看到照片時，也覺得驚訝，後來看到現場的影像時，才知道鍾佳濱是因滑倒造成陳菁徽不舒服。事後鍾佳濱已表達當時並不知道撞抱到誰，並對陳菁徽的不舒服三度道歉。范雲認為，陳菁徽以及今天所有的掛彩委員真的都辛苦了。

范雲表示，這個事件，我們也該問：如果國民黨真的在乎性騷擾，為什麼要杯葛國會MeToo改革法案？ 若法案通過，所有立院性騷，只要有受害人申訴就能被外部性平專家好好調查。不管控訴或被控訴方，都能得到公道。

范雲批評，國民黨永遠只看得到別人性騷，卻看不見自己的性騷犯，這才是政治操作性騷，真正的雙標。請國民黨如果真的在乎性騷受害人，請支持她和民進黨團的國會 MeToo改革法案，保護不分黨派的所有人。