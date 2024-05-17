揭韓國瑜被禁錮 傅崐萁：院長再放軟 國會無寧日

今（17）日立法院會繼續停擺，立法院長韓國瑜下午3時30分繼續召集朝野協商，國民黨團總召傅崐萁提及韓國瑜遭民進黨立委禁錮於院長室，當場表示「院長如果再這麼放軟，國會永無寧日。」

藍綠白三黨團於韓國瑜的召集下，下午3時30分起繼續協商。民進黨團幹事長吳思瑤說，她聽到傅崐萁不知道在跟誰講電話，傅崐萁跟對方說「調多點警察來！」沒有完備協商就是沒有完備程序，立法院延會到7月16日，有這麼急嗎？她也向民眾黨團總召黃國昌說，表情管理要學一下。

傅崐萁說，辛苦韓國瑜也委屈韓國瑜。他在立法院看了20幾年，沒有像今天的情況，民進黨男立委攻擊在野黨女立委還大言不慚，70多歲的立法院秘書長周萬來還被民進黨立委攻擊，如果立法院變成民進黨肆意妄為的樂園，韓國瑜也有責任。

傅崐萁表示，民進黨以流氓行徑，把韓國瑜禁錮在院長室，民進黨團總召柯建銘當眾威脅，只能宣布協商。實在無法想像，立法院長可以在立法院被禁錮？他剛剛打電話是請人去通知警察，院長在國會被禁錮，可以這樣嗎？外面都是民進黨立委圍著，他要進去不讓進去，要出來也不能出來，他也是被害人之一。

傅崐萁更向韓國瑜說，「院長如果再這麼放軟，國會永無寧日！」今天是國會最黑暗的一天，立法院從來沒有院長被幫派流氓式的禁錮在國會房間，在野黨的總召、書記長也被禁錮。他向韓國瑜再說：「姑息不會讓國會成長！」

傅崐萁發言過程中，民進黨團書記長莊瑞雄欲中途出聲發言，遭國民黨團書記長洪孟楷制止，表示尊重一下。

黃國昌則說，整個協商過程中，他試圖守著原則，不太針對程序上討論事項說太多話，但當有人指名道姓潑糞，他要忍受到什麼時候？他針對被批2016年時也在國會怎沒推國會改革，表示他2016年時推國會改革，所有版本都寫出來，但國會過半的是民進黨，召委也是民進黨，不排案就是不排案，只處理最枝微末節的部分，調查權、人事同意權有處理嗎？

莊瑞雄說，朝野協商從來就是吵吵鬧鬧，立委哪有什麼依法行政，依法行使職權他聽得下去，程序如果都對，表決輸了，民進黨認，要追根究柢為何吵吵鬧鬧。