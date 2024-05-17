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屏東議員席次保衛戰 綠委提案下修人口門檻

中央社／ 屏東縣17日電

屏東縣人口持續減少，民國115年九合一選舉基準日前若未逾80萬人，議員席次將大減12席。民進黨屏東立委徐富癸等人提案，下修人口門檻至70萬人，不讓屏東民意管道受到減損。

徐富癸在臉書（facebook）貼文提及，屏東縣幅員遼闊，南北狹長超過100公里，有平地、有山地、有離島，過去在縣府擔任民政處長，對於縣內人口結構、不同區域人口變化，一直有清楚掌握，在少子化加上老化衝擊下，使得人口自然增加率呈現負成長，再加上勞動力及產業發展因素影響，全縣總人口數持續下降。

徐富癸說，正因為人口下降，多年前屏東的立委席次從3席降為2席，現在更嚴苛的挑戰是，在基層為縣民發聲的縣議員席次，如果依目前地方制度法的規定，人口數低於80萬人，下屆議員席次至多會減少12席，縣民將很難找到議員幫忙爭取權益或代為解決問題。

「地方制度法條文不修法，對屏東會產生很嚴重影響」徐富癸說，在黨團會議協商時，提出修正地方制度法第33條第2項第2款有關縣市議員總額的規定，主張下修「人口在80萬人以下者，不得超過43人」的門檻，把人口數從80萬人調整為70萬人。

另外，提案也獲立委鍾佳濱、伍麗華和蘇巧慧支持，期望修法儘快通過，不讓屏東的民意受到減損。

屏東縣政府統計至今年4月總人口數79萬2856人，在屏東縣115年「九合一」選舉基準日前若未逾80萬人，議員席次恐將從現有55席降為43席。

屏東縣政府 徐富癸 議員

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