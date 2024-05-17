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京華城案專案小組 將約訪彭振聲、黃景茂和都委會委員

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會調查京華城容積違失案專案小組召集人游淑慧。記者楊正海／攝影
北市議會調查京華城容積違失案專案小組召集人游淑慧。記者楊正海／攝影

北市議會調查京華城容積違失案專案小組，今舉行第3次會議，釐清政策轉彎過程，小組成員從索資公文中，強烈感覺市府對於京華城容積案似乎有預設立場；甚至市府打贏行政訴訟，還變個名目從12萬樓地板面積保障的訴求，轉換用容積獎勵方式繼續走，小組決議將約訪前副市長彭振聲和前都發局長黃景茂。

專案小組召集人游淑慧說，彭振聲和黃景茂是角色關鍵，為何2人對多次學者專家和業務單位同仁質疑意見聽而不聞，是否對本案已有政策態度。北案許多內簽都上呈到最高層級市長柯文哲決行，是因為本案市長關切，所以要往上簽？還是彭、黃2人自己主導後，最後拉市長背書？這些目前公文流程中看不出來，但不可否認，關鍵公文都由柯文哲市長決行。

游淑慧說，從索資公文發現，都委會的會議結論，好像都沒問題、都是共識決，但若逐一從發言記錄去看，其實委員都有意見。例如有4個委員有意見，其中3人傾向因為行政訴訟應該暫緩，但市府的會議決議未記載也未採納。

她說，討論改換容積獎勵案時，府內同仁和府外學者，都紛紛質疑引用都更法令之適法性問題，但最後這些意見仍然被忽略。整個審議程序只在文字略做修正中繼續進行，形同以文字遊戲方式來取巧審議，且這種狀況出現在之後好幾次的會議中。

上午小組成員討論時也質疑，當時彭振聲、黃景茂一而再、再而三用公帑幫京華城開專家學者會議，然而針對其他申請單位的自提案中，市府也會提供這樣優質的客服嗎？為什麼需要多次為京華城召開學者會議指導研擬提案可行性。

專案小組下次會議下周一再開會，將請都委會委員出席，多數委員答應會來，由於京華城案廉政署已進行調查，專案小組未來也會邀請政風處派員列席。

上午會議結論中也質疑，為什麼行政訴訟勝訴，還要繼續讓京華城的案子在都委會進行？只是把12萬樓地板面積保障訴求換成容積獎勵提案；小組發現不論是內部公文、學者會議和最後都委會討論中，都曾質疑申請單位用都更獎勵相關內含來幫自己創設容積，是於法不符，但最後市府對於這些適法性質疑未做討論、也未予以處理。

另外，為釐清此案行政核准層級，小組並要求都發和都委會分別整理所有內部簽呈的決行層級　包括局長、副市長、市長決行；有關基地容移到30%上限的合理性，是否超過環境承受度，下次會議請補送當時的討論過程。

有鑒於京華廣場開發量體過大，周圍居民對於公安及地質安全有所質疑，專案小組已請都發局連同環保局和勞動局，要加強工安及公安等檢查，確保施工安全。

京華城 彭振聲 柯文哲 游淑慧 都更

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