透過媒體放話特赦扁測風向？柯文哲批演變到最後成耍人
總統府昨天表示，蔡英文總統並無特赦前總統陳水扁的決定，今天民眾黨主席柯文哲表示，這種重大事件總統應該自己出來說明，不該透過媒體放話測風向，變成這種局面，「整件事到最後變成耍人家」。
柯文哲今天受訪時表示，他上周就講過，這種重大的事總統要自己出來說明，現在演變成這種局面，甚至有陰謀論說前後任總統在互相推卸責任，整件事變成這樣，像是在耍人。
柯文哲說，他認為不該說特赦，正確講法是要做妥善的解決，若陳水扁保外就醫狀態繼續拖下去，不是一個民主國家該有的現象。
國民黨團、民眾黨團15日起在立法院議場前輪值排班守門，昨晚國民黨主席朱立倫送宵夜，跟民眾黨團總召黃國昌握手時說「這是我們新北的」；今天媒體問及此事，柯文哲未正面回應，只說先解決今天的問提，推測的話以後再處理。
對於京華城案爭議，柯文哲說，他的態度就是把會議紀錄公開在網上，看哪個地方有問題再來討論，但其實京華城資料超過1600頁，「我才不想信議員有看」，這種泥巴仗已經打了快一個月。
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