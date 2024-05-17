陳菁徽遭鍾佳濱撂倒觸臀部 黃昭順哽咽護女支持提告

今天立法院院會藍綠白朝野大亂鬥，上午綠委鍾佳濱跳上主席台時撂倒藍委陳菁徽，過程觸及女方臀部等處，引發批評。陳母、前立委黃昭順受訪時不捨哽咽，坦言看了畫面很心痛，批以前藍綠攻防都會謹守男女份際，從未發生這樣的事。「我們家從來沒有打過菁徽」，今天卻被鍾二度重摔，支持女兒提告，並籲準總統賴清德「踹共」（台語：「出來講話」）。

昨天民進黨團總召柯建銘預告，今天立法院將有史上最大衝突，一整天民進黨立委不斷試圖搶佔主席台，欲杯葛阻擋議事。今早鍾佳濱從椅子上跳上主席台，立法院長韓國瑜身旁的陳菁徽見狀，一個箭步跳上議事台欲阻擋鍾、保護韓。

不料衝擊力道太大，鍾佳濱跳上主席台時抱著陳菁徽的腳，兩人摔到韓國瑜位置旁的椅子上，接著又摔倒在地，過程中鍾佳濱的頭、手觸及陳臀部等處；國民黨男立委解圍後，陳菁徽一臉驚恐，事後仍驚魂未定。

黃昭順是資深立委，立法院攻防經驗豐富，今受訪時說，昨天聽柯建銘放話後，就提醒過女兒，沒想到今天還是發生意外。透露陳菁徽今天原本被分配到的工作是照顧受傷藍委，在台上沒有任何武器，手無縛雞之力，卻遭男立委肢體攻擊，差點「倒頭栽」腦袋開花。

黃昭順表示，好險陳菁徽後方有人扶著她的腳，否則後果不堪設想，控鍾佳濱觸犯性騷、暴力等罪，且說謊踩到紙才滑倒，畫面會說話，鍾根本沒有道歉的誠意，她支持陳菁徽提告。

黃昭順說，得知此事後她打電話給女兒，但陳菁徽在議場中未接電話，她跟陳助理說要去看她，陳菁徽堅持要把議事程序完成。黃昭順強調，以前立法院再怎麼打，都是男生跟男生、女生跟女生，這是基本原則，男女份際要拉好，「這種份際都沒拉好還當什麼立委」。

提到女兒受襲，黃昭順不捨哽咽說，看到畫面第一時間就是很心痛，不捨語帶哽咽說，「我從來沒有打過菁徽」、「我們家從來沒有打過菁徽」家中從不體罰，但陳菁徽卻被鍾佳濱重摔兩次，不捨反問記者「如果是你你會忍受嗎？」就算別人的孩子也不能這樣打啊。