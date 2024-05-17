出席總統府歡送會 蔡總統：以後我講話不用讀稿機了

準總統賴清德520就任，總統府今天為蔡英文總統、總統府正副秘書長林佳龍與黃重諺舉行歡送會。蔡總統表示，再過幾天，站在這個講台的人，就不再是她，以後她講話也不用「讀稿機」了，大家就有機會感受到不一樣的蔡英文。相信未來在賴清德總統和蕭美琴副總統領導之下，一定會跟大家一起拚到底，成就更多美好且令人驕傲的里程碑。未來，她會繼續在不同的角色上，跟大家並肩前行。

蔡總統出席「總統府歡送會」時向府內同仁致謝並表示，與團隊一起創造許多第一次，為人民提供更好的服務，也和台灣人民共同寫下歷史，促進國家整體發展。

蔡總統表示，今天現場的總統府同仁，不論是從2016年她一上任就在這裡工作，或是從2020年以後，才來到這裡工作的同仁，「平常都已經聽我講了很多的稿子」。最近她很多行程都是最後一次，所以很多人都來跟她合照，留下一起打拚的回憶，今天也是她最後一次在總統府跟大家說話及合照。

蔡總統說，通常她到很多地方合照完之後，大部分的人都會說「謝謝總統」，其實，最應該說謝謝的人是她。真的非常謝謝大家，8年前，她擔負起人民的期待和託付，也帶著許多改革信念，走進總統府。「這8年來，我們共同經歷無數挑戰和考驗，也見證台灣的進步和改變」。

蔡總統提及，有最後一次，就有第一次。像是在總統府召開第一次原轉會，這8年當中，一起為原住民族歷史正義與轉型正義努力，守護公平正義，也展現台灣的民主價值。在大家的努力下，在她第一任就職後4個月，就打開總統府的門，讓民眾在每周一到五上午，都可以來總統府參觀，真正實踐「人民的總統府」，讓更多人感受到民主的珍貴。

蔡總統說，大家都記得各種大大小小的專案。像是第一次舉辦「台灣英雄凱旋派對」，整個總統府都動起來，為台灣奧運英雄喝采，共同慶祝榮耀時刻。還有「來去總統府住一晚」，也是破天荒地讓國外網紅入住總統府，向全世界宣傳台灣的美好。

此外，蔡總統說，我們也和行政團隊一起，努力推動產業升級、穩定經濟；也用心建設台灣，提升台灣競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為下一代打下堅實的發展基礎。還有，「我們也讓彩虹劃過總統府上空，完成婚姻平權，讓愛、尊重與包容扎根在這塊土地上」。

蔡總統也說，對比8年前，「我們已經留下一個更好的台灣。如果要留下一句話給台灣，她會說，「希望台灣是團結的台灣」，我們要對自己有信心，只要對國家好的事情，在我們通力合作之下，一定都可以完成。過去8年是如此，未來的日子更是如此。