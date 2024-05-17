快訊

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

疑繳不出貸款車被拖走！五股火爆男至車行搶車…10分鐘北市落網

金正恩無所不在：北韓監視器數量增加，強化全國監控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲開直播澄清3大案 游淑慧酸「教小草怎麼罵議員而已」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市會議「京華城案」專案小組召集人游淑慧上午受訪。記者楊正海／攝影
北市會議「京華城案」專案小組召集人游淑慧上午受訪。記者楊正海／攝影

民眾黨黨主席、前台北市長柯文哲日前透過自製網路節目「柯P揪時在」，澄清北士科京華城台智光3案，強調自己的態度一致、坦蕩。北市會議京華城案專案小組召集人游淑慧今表示，柯文哲大部分的篇幅都在罵市議會，直播是「固粉」的成分比較大。

游淑慧說，柯文哲有陳述的權利，可是外界有很多疑問的地方，柯並沒有講，都在教他的小草怎麼罵議員而已，議員就會被網軍攻擊，但該說明的不好好說明，然後煽動他的網軍，來攻擊議會調查小組的成員，甚至煽動一些親柯的名嘴給她施壓，逼她要退出專案小組。

游淑慧說，她覺得柯文哲做這些都不必啦，都太過了，如果議會專案小組會在這些壓力下低頭的話，那乾脆從頭到尾都不要成立專案小組。

京華城 北士科 台智光 柯文哲 民眾黨 游淑慧

延伸閱讀

藍綠白議場大亂鬥 柯文哲譴責並揚言堅持國會改革到底

獨／另類藍白合！名廚肺炎住院幾度危急 趙少康、柯文哲接棒救人

京華城陳情信是轉送非交辦？游淑慧曝當年公文駁柯文哲

調查京華城案沒利益迴避？游淑慧：民眾黨用各種壓力逼我不要再查

相關新聞

柯文哲開直播澄清3大案 游淑慧酸「教小草怎麼罵議員而已」

民眾黨黨主席、前台北市長柯文哲日前透過自製網路節目「柯P揪時在」，澄清北士科、京華城和台智光3案，強調自己的態度一致、...

法監督機構揭露親俄假訊息網站 點名台灣是影響目標

法國機構發布報告，點名台灣是外國網宣意圖影響的目標對象，學者今天指出，歐洲議會將大選，外界憂心俄羅斯、中國可能試圖影響選...

從北科大到台大...大學重金錢更勝文資 教育精神也歪了

屬台大所有的台灣史巨擘曹永和故居等近來掀都更風波，是今年第三起大學擴建槓上文資的新聞事件。當市定古蹟建國啤酒廠在台北科技大學要求下、含多處古蹟的竹北六張犁聚落在陽明交通大學規畫下，都引起大學擴建VS.文資保存爭議，讓人不禁疑問大學們在少子化趨勢下仍想擴建，究竟為了什麼？

聲量定江山？網路扭轉政治生態！從陸戰到空戰 中世代趁勢崛起稍不慎就翻車

2014年太陽花學運透過「網路」號召群眾佔領立法院，並進行現場直播、向外界徵求物資，讓大家見證了網路世代的力量。2016年總統大選前夕，韓國女團TWICE台灣成員周子瑜就揮動青天白日滿地紅旗一事，拍攝道歉影片，經由網路社群發酵，助攻時任民進黨總統參選人蔡英文勝選。

台美關係重中之重 落實和平四大支柱牽動兩岸

長期力挺台灣的美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾，已宣布將訪台參加總統當選人賴清德的520就職典禮。他日前受訪表示，對賴清德...

助賴成為首位立院國情報告總統 國民黨為何煞費苦心？

立法院朝野黨團16日為邀請準總統賴清德520就職後，赴立法院國情報告事宜，再度展開協商，最終對於日期與回答形式仍無共識。只是，國民黨既已不堅持採即問即答，朝野協商若達成共識，賴清德將成為史上首位到立法院報告的總統，樂於為賴清德創造歷史的國民黨，究竟是為哪樁？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。