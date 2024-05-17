柯文哲開直播澄清3大案 游淑慧酸「教小草怎麼罵議員而已」

民眾黨黨主席、前台北市長柯文哲日前透過自製網路節目「柯P揪時在」，澄清北士科、京華城和台智光3案，強調自己的態度一致、坦蕩。北市會議京華城案專案小組召集人游淑慧今表示，柯文哲大部分的篇幅都在罵市議會，直播是「固粉」的成分比較大。

游淑慧說，柯文哲有陳述的權利，可是外界有很多疑問的地方，柯並沒有講，都在教他的小草怎麼罵議員而已，議員就會被網軍攻擊，但該說明的不好好說明，然後煽動他的網軍，來攻擊議會調查小組的成員，甚至煽動一些親柯的名嘴給她施壓，逼她要退出專案小組。

游淑慧說，她覺得柯文哲做這些都不必啦，都太過了，如果議會專案小組會在這些壓力下低頭的話，那乾脆從頭到尾都不要成立專案小組。