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驚恐畫面曝！「飛撲」陳菁徽挨批 鍾佳濱三度致歉：踩到紙滑倒

立院「抱摔」鍾佳濱三度致歉 陳菁徽：無法接受建立在謊言的道歉

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱（右二）趁著表決的空擋衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒。記者葉信菉／攝影
民進黨立委鍾佳濱（右二）趁著表決的空擋衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒。記者葉信菉／攝影

立法院今上演全武行，民進黨立委鍾佳濱在院會撲倒國民黨立委陳菁徽，事後發布聲明三度致歉，強調是因踩到紙張滑倒。陳菁徽駁斥，鍾佳濱是在撲向她的過程中，左腳底才擦到桌面紙張，無法接受建立在謊言之上的道歉。

立法院會今天處理到報告事項第48案時，國民黨團提議逕付二讀，因民進黨團反對，立法院長韓國瑜隨即宣布按鈴7分鐘、進行表決。民進黨立委利用國民黨立委離開主席台、回到座位領取表決卡及表決的空檔，兵分多路進攻主席台，但都被國民黨立委抵擋下來，鍾佳濱趁空檔躍上主席台，並將陳菁徽撲倒，引發不小騷動。

鍾佳濱隨即發表聲明致歉，表示衝突發生時，因有人向他伸手，加上腳踩到紙張後滑倒，自己便在沒有注意對象是誰的情況下，就倒向伸手阻擋他的人，以至於最終將對方撲倒。當下也因撞到桌椅，目前肋骨仍在劇痛中。

陳菁徽痛斥鍾佳濱說謊，表示鍾佳濱在爬上桌子後，是用右腳出力蹬向桌面後，才在已經撲向她的過程中，左腳底去擦到桌面紙張；換句話說，鍾佳濱的左腳即便沒碰到桌面紙張，也不影響鍾動態上的惡意攻擊行為。

陳菁徽指出，鍾佳濱在撲倒過程中，先是抱住她腰部，再以手掌襲臀，將她撂倒重摔在椅子。接著，在她毫無還手情形下，又再對她進行二度攻擊，她並因此受到鍾佳濱的拉扯，重摔向地板。她強調，鍾佳濱的道歉，是建立在謊言之上，也因著對於事實的扭曲，她實在無法接受。

陳菁徽表示，她當下只感到非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，卻也萬般無奈，沒有料到一個小時前，大家在依序排隊進入會議現場時，才剛發生執政黨立委毆打警察，馬上就淪到自己被鍾佳濱用足以造成重傷的手法來非法對待，且更因肢體上被對方這樣碰觸，而深感噁心不舒服，但她仍將盡忠職守到今日議事程序結束後，再來安排驗傷提告的作業。

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