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總統接見加拿大國會520慶賀團 盼支持台灣加入CPTPP

中央社／ 台北17日電

總統蔡英文今天接見加拿大國會參加中華民國第16任正副總統就職慶賀團時表示，今年加拿大擔任CPTPP輪值主席，期盼訪團持續發揮影響力，支持台灣的入會申請，共同強化全球供應鏈的韌性。而訪團代表史葛洛則期待台加有更多合作機會，回國後也將呼籲加國政府支持台灣加入CPTPP。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍陪同下，接見加台國會議員友好協會會長暨加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）所率領的加拿大國會「我國正副總統就職慶賀團」一行11人。

總統致詞表示，各位或許已經知道，林佳龍是下一任總統的外交部長，很高興卸任前再次見到史葛洛也歡迎加拿大的朋友來到台灣，參加這次正副總統就職典禮，以實際行動展現台灣與加拿大的友好情誼。

她相信透過史葛洛所帶領的慶賀團，將讓加拿大國會對台灣有更深入的了解，也有助於雙邊更進一步的交流，尤其台灣和加拿大同樣堅守自由民主價值，面對近年印太地區的地緣政治跟經濟領域的挑戰，更應該團結一致、加強合作，為區域的和平穩定貢獻心力。

總統感謝史葛洛多次公開呼籲加拿大政府，延續雙邊簽署投資促進及保障協議的動能，提升台灣的國際參與，也感謝加拿大政府從2022年底發布印太戰略以來，在美加元首峰會G7等場域發表聯合聲明，展現對台海穩定的重視與決心。

總統說明，台灣做為加拿大在亞洲第6大貿易國夥伴，在彼此產業結構高度互補的情況下，隨著投資架構更加完善，將會為雙方科技、公衛、貿易等領域帶來雙贏，也有助於彼此拓展全球布局。

總統指出，今年加拿大擔任CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）輪值主席，期待訪賓們持續發揮影響力，支持台灣的入會申請，共同強化全球供應鏈的韌性，也為彼此開拓更豐富的商機，未來繼續為台加情誼的繁榮一起努力。

史葛洛致詞提到，2年多來針對「投資及促進保障協議」進行許多協商，終於在去年10月簽署這個協議，這個協議簽署是個重要的里程碑，對台加雙邊提升印太區域夥伴關係有非常大的助益，也對貿易投資創造更多機會，推動永續發展與更多商機，而台灣決定全面開放加拿大牛肉進口，也有助於深化台加在經濟雙邊關係。

史葛洛說明，在「投資促進及保障協議」成功簽署後，希望未來能看到更多雙邊合作的機會跟協議的簽署，對台灣最重要的就是加入CPTPP，訪團回到加拿大跟總理與各部會呼籲，支持台灣加入，也希望訪團未來能有機會再次來到台灣慶祝CPTPP入會的簽署。

史葛洛也透露，加拿大國會參加正副總統就職慶賀團是蔡總統任內最後接見的一個訪團，再次彰顯雙邊溫馨的關係，且在蔡總統的領導與努力下，台加關係創造許多實質成果，期望台加持續在這個基礎上繼續努力，並與新政府繼續合作，面對挑戰，創造更美好的未來。

CPTPP 加拿大 蔡英文

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