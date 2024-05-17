蔣萬安與日華懇議員早餐會 笑稱520台北再相會很有緣

台北市長蔣萬安訪日，一早與日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」進行早餐會。日華懇會長古屋圭司表示，這次520總統就職典禮，日華懇將組團前往，蔣萬安則說，下週就能與古屋在台北再相會，真的很有緣分。

古屋圭司還說，「或許有一天蔣萬安總統的就職典禮，我們也會去觀禮。」

蔣萬安今天早上在前駐日代表馮寄台、東京媽祖廟董事長詹德薰等人陪同下與日華議員懇談會在日本首相官邸附近的一家大飯店進行早餐會。飯店門口還特別升起中華民國國旗表示歡迎。

早餐會一開始，日華懇會長、眾議員古屋圭司眾致詞表達對蔣萬安一行的歡迎，也對台灣上個月初花蓮地震受災情形表達慰問。

古屋提到，目前日華懇與由日本地方自治體（市町村）首長組成的「日台共榮首長聯盟」串連，希望推進學生畢業旅行能到台灣一遊，相信學生去過台灣都會成為台灣的粉絲。

古屋表示，這次520正副總統就職典禮，日華懇將組團觀禮。他笑著說：「聽說當過台北市長的人很有可能當總統，或許有一天蔣萬安總統的就職典禮，我們也會去觀禮。」語畢，早餐會場揚起一片歡笑聲。

蔣萬安在致詞中，歷數歷任日本首相、日華懇以及自己的淵源，並表達對於日華懇長期支持台灣的感謝。

他說，今年是故宮珍品到東京的舉辦「神品至寶展」10週年，特別感謝古屋花了多年的時間領銜推動日本「海外美術品等公開促進法」成立，使得故宮文物能在日本展出。他也感謝日華懇在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，促成日本捐贈疫苗，以及在花蓮震災後對災區捐款的各項支持。

蔣萬安言及，今天與日華懇成員一聚後，下週520正副總統就職典禮也將與古屋一行在台北再相會，真的很有緣分。

早餐會結束後，蔣萬安受訪時表示，很高興與日華懇會長古屋等見面，透過早餐會，彼此更加深入地交換意見。特別是日華懇與台灣有非常深厚的淵源，過去很長一段時間一直支持著台灣，協助包括當時的台日漁業協定、航空協定以及投資協定等，促成了台北松山機場與東京羽田機場的直飛，以及簽署強化台日交流的合作備忘錄。

蔣萬安重申，古屋推動「海外美術品等公開促進法」在日本國會通過，促成故宮文物到日本展出，以及日本珍品到台灣展出，是非常具有歷史性突破的意義，這也顯示了台日之間深厚的感情。

隸屬於「日華懇」的參、眾議員逾280名，今天出席早餐會的成員包括日華懇顧問衛藤征士郎、副會長山本順三、副幹事長西銘恒三郎、事務局長代理佐佐木紀、幹事和田有一朗、事務局輔佐岸信千世、「台灣女婿」瀧波宏文等人。