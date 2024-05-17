會見國防院訪團 印度智庫：台印度可成價值相近夥伴

台灣智庫國防安全研究院訪團昨天拜會印度智庫「微微卡納達基金會」（VIF），強化交流合作。印度學者相信，台印度在地緣政治具有共同利益，可成為價值相近的夥伴。

國防院訪團由代副執行長沈明室帶隊，團員包括李哲全、侍建宇、曾怡碩、吳宗翰等研究人員，VIF方面則由會長古普塔（Arvind Gupta）及副會長索爾尼（R. K. Sawhney）接待。

在拜會過程中，曾怡碩針對半導體科技韌性的合作戰略進行報告，李哲全則分析近期中共對台灰色地帶行動及影響。

VIF方面，印度前駐中國大使康特（Ashok Kantha）及退役中將夏瑪（Rakesh Sharma）就如何防範中國漸進式威脅提出個人觀點。

兩人指出，台灣及印度分居中共東西側，雖然地理距離遙遠，但在地緣政治具有共同利益，從軍事、經濟到科技都可以做進一步的合作，奠定價值相近國家夥伴關係的基礎。

會後，VIF在商務社群媒體領英（LinkedIn）發布了國防院訪團拜會訊息，搭配4張活動照片，與過去台灣訪團的拜會相較，重視程度與規格明顯不同。

沈明室表示，國防院訪團此次訪問印度，主要是為參加國防院與印度智庫「聯合兵種協會」（USI）共同舉辦的聯合兵推工作坊，他本人也會到印度國防大學（RRU），以「解放軍現代化：是修辭還是現實」為題發表演說。

聯合兵種協會是首個與台灣國防院簽署合作備忘錄的印度智庫。

沈明室補充，訪團這次也與印度陸軍智庫「地面作戰研究中心」（CLAWS）簽署合作備忘錄，並拜會中國分析及策略中心（CCAS）等其他印度智庫。

國防院是由國防部成立的國家級智庫，而VIF的創辦人現為印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），雖自我定位為中立智庫，但多名學者及研究人員被徵召至中央政府，執政黨色彩濃厚。