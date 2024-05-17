快訊

NONO性侵、猥褻多女噁問「大不大？」 檢起訴痛批：品行低劣

NBA／第四節一度領先50分 灰狼痛宰金塊搶七決生死

翻盤！黃子佼持7部未成年人性影像涉兒少性剝削 北檢今起訴

會見國防院訪團 印度智庫：台印度可成價值相近夥伴

中央社／ 新德里17日專電

台灣智庫國防安全研究院訪團昨天拜會印度智庫「微微卡納達基金會」（VIF），強化交流合作。印度學者相信，台印度在地緣政治具有共同利益，可成為價值相近的夥伴。

國防院訪團由代副執行長沈明室帶隊，團員包括李哲全、侍建宇、曾怡碩、吳宗翰等研究人員，VIF方面則由會長古普塔（Arvind Gupta）及副會長索爾尼（R. K. Sawhney）接待。

在拜會過程中，曾怡碩針對半導體科技韌性的合作戰略進行報告，李哲全則分析近期中共對台灰色地帶行動及影響。

VIF方面，印度前駐中國大使康特（Ashok Kantha）及退役中將夏瑪（Rakesh Sharma）就如何防範中國漸進式威脅提出個人觀點。

兩人指出，台灣及印度分居中共東西側，雖然地理距離遙遠，但在地緣政治具有共同利益，從軍事、經濟到科技都可以做進一步的合作，奠定價值相近國家夥伴關係的基礎。

會後，VIF在商務社群媒體領英（LinkedIn）發布了國防院訪團拜會訊息，搭配4張活動照片，與過去台灣訪團的拜會相較，重視程度與規格明顯不同。

沈明室表示，國防院訪團此次訪問印度，主要是為參加國防院與印度智庫「聯合兵種協會」（USI）共同舉辦的聯合兵推工作坊，他本人也會到印度國防大學（RRU），以「解放軍現代化：是修辭還是現實」為題發表演說。

聯合兵種協會是首個與台灣國防院簽署合作備忘錄的印度智庫。

沈明室補充，訪團這次也與印度陸軍智庫「地面作戰研究中心」（CLAWS）簽署合作備忘錄，並拜會中國分析及策略中心（CCAS）等其他印度智庫。

國防院是由國防部成立的國家級智庫，而VIF的創辦人現為印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），雖自我定位為中立智庫，但多名學者及研究人員被徵召至中央政府，執政黨色彩濃厚。

中共 印度 國防部

延伸閱讀

總理大選開跑 靜待外資回流激勵印度股市

美中重啟印太事務溝通！雙方國防高層視訊通話 加強接觸最新舉措

至少16名斯里蘭卡退役軍人 參與俄烏戰爭陣亡

台亞基金會大馬智庫交流 蕭新煌盼推新南向Plus

相關新聞

仍未收到WHA邀請函 陳時中：還沒絕望持續努力

世界衛生大會（WHA）舉辦在即，台灣依舊未收到邀請函，衛福部前部長、準政務委員陳時中今表示，「還沒絕望、持續努力」，WH...

助賴成為首位立院國情報告總統 國民黨為何煞費苦心？

立法院朝野黨團16日為邀請準總統賴清德520就職後，赴立法院國情報告事宜，再度展開協商，最終對於日期與回答形式仍無共識。只是，國民黨既已不堅持採即問即答，朝野協商若達成共識，賴清德將成為史上首位到立法院報告的總統，樂於為賴清德創造歷史的國民黨，究竟是為哪樁？

【專家之眼】景氣預期好轉逐一破滅，談台灣經濟總戰略

當新冠疫情在2022年底結束之後，各界無不期待透過中國大陸的內需做領軍，能有類似金融大海嘯之際的聯合財政擴張，再一次瓦解...

李淳投書歐媒：世衛封鎖台灣 所有人都成輸家

「歐洲新聞台」今天刊登駐歐盟代表李淳投書，直指世界衛生組織封鎖台灣，將使所有人都成為輸家，且中國政府用以阻擋台灣的聯大2...

原住民向日交流協會陳情籲重視排放核汙染廢水問題

日本政府去年排放福島含氚廢水，台灣沿海原住民部落擔心他們捕撈採集文化的傳統，會受到海水汙染影響，5月16日下午原住民代表...

【總編開箱】陳內閣總辭，送往迎來的官場

賴清德準總統即將上任，陳建仁內閣總辭。陳揆在細數這1年4個月來的院長職位，他很得意的說，自己任內不但共同完成了疫後特別預算，前瞻基礎建設計畫的推動更是成果豐碩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。