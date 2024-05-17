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政治受難者及家屬重返綠島 赴「十三中隊」獻花

中央社／ 台北17日電

國家人權博物館館長洪世芳帶隊，16日陪同50年代白色恐怖受難者張則周、楊田郎、陳顯宗等人及家屬前往綠島「十三中隊」，向在綠島長眠的政治受難者獻花致意。

紀念1951年5月17日首批政治犯登上綠島，國家人權博物館16日舉辦「2024年政治受難者暨家屬重返記憶之島－綠島」活動，傳承威權時期政治受難者生命記憶，也以綠島人權音樂會紀念受難者，彰顯人權。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，戒嚴時期關押於綠島的受難者一旦離世，若沒有親人領回，便會埋葬於綠島牛頭山腳往燕子洞方向、兩座由1952年受難者建造的「臺灣省保安司令部新生訓導處公墓」界址樁柱之處。新生訓導處僅設有十二中隊，但受難者們為表情誼，將這公墓取名為第十三中隊。

儘管「十三中隊」並非當年新生訓導處專用的墓地，但重返綠島的難友，都會到這裡獻花憑弔。據陳英泰記載，高漢橋、陳阿福、辛水波及黃文欽等前輩，均埋葬於「十三中隊」。

人權館表示，埋葬於「十三中隊」的受難者人數雖然不多，卻是受難者們的集體記憶。

在刑期中因強制勞動而於1964年5月心臟衰竭過世的辛水波的妹妹邢辛春美及辛美儀來到現場，獻上象徵自由、和平與公義的百合花，親見哥哥的墓碑。她們表示，數十年前已將哥哥的遺骨移回台灣安葬，多年來一直想看看哥哥生前在綠島生活的樣貌，這次終於成真。

受難者暨家屬獻花儀式後前往人權紀念公園參加綠島人權音樂會。綠島國小幼兒園開場演出「綠島的孩子們」，展現綠島在地風情；NTSO台灣青年交響樂團弦樂團演出「台灣音樂百年組曲」，以及曾是受難者為難友送行的「千風之歌」等，最後由受難者陳欽生與簡中生共同領唱「綠島小夜曲」。

洪世芳表示，感謝現場綠島居民支持協助與綠島國小幼兒園師生精彩演出，也謝謝國台交劉玄詠率台灣青年交響樂團弦樂團來到綠島，以音樂向白色恐怖歷史致敬，希望透過樂音撫慰人心，帶來感動。

受難者 國家人權博物館 戒嚴時期 白色恐怖 綠島

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