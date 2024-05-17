仍未收到WHA邀請函 陳時中：還沒絕望持續努力

世界衛生大會（WHA）舉辦在即，台灣依舊未收到邀請函，衛福部前部長、準政務委員陳時中今表示，「還沒絕望、持續努力」，WHA作為健康的團體，不該讓政治介入這麼深，台灣沒辦法參與WHA是世界的損失，「不過我們不失望也不絕望」，且聯大2758號決議因為政治形態被誤用，當時表達的是喪失代表權但不及於主權，大家都應有清楚的認識。

台灣醫界聯盟昨召開記者會指出，「聯合國大會第2758號決議」僅決定「由中國共產黨、而非蔣介石政權來代表『中國』」，並未牽涉「台灣是否屬於中國」和「台灣民眾由誰統治」，專家認為，可參考巴勒斯坦經驗，先透過友邦及友好國家發聲，再與他國發展雙邊關係。

陳時中幾天出席「公益的力量-董氏基金會40周年論壇」，會前有媒體詢問，今年還有沒有機會拿到邀請函？「還沒絕望、持續努力」，他說，WHA是健康的團體，不應該讓政治介入這麼深，台灣這幾年持續對世界的貢獻，我們在公共衛生上的表現和風範，理應受邀到WHA，把台灣的經驗跟世界分享。

台灣沒辦法參與WHA，事實上是世界的損失，陳時中重申，「不過我們不失望，也不絕望」，因為我們要奉獻世界，把健康帶入世界、讓世界看見台灣，我們持續努力。

陳時中說，2758號決議被誤會很久，因為政治形態而被誤用，其實很清楚地表達，當時我們喪失代表權，但不及於主權，「這點大家應該有清楚的認識」。