聲量定江山？網路扭轉政治生態！從陸戰到空戰 中世代趁勢崛起稍不慎就翻車

image source：FB／黃捷、黃瀞瑩、羅智強

文／陳宣懿

2014年太陽花學運透過「網路」號召群眾佔領立法院，並進行現場直播、向外界徵求物資，讓大家見證了網路世代的力量。2016年總統大選前夕，韓國女團TWICE台灣成員周子瑜就揮動青天白日滿地紅旗一事，拍攝道歉影片，經由網路社群發酵，助攻時任民進黨總統參選人蔡英文勝選。

國民黨逐漸發現網路空戰的重要性，2018年地方選舉，派出網路聲量霸主韓國瑜參選高雄市長，帶起一波「韓」流，本想趁勝追擊讓韓國瑜參選2020年總統大選，卻不敵蔡英文與多位YouTuber合作打空戰創造不少話題，帶動社群效應，成功獲得年輕人，以超過817萬票的成績成功連任，創下台灣總統選舉史上最高得票數。

《網路溫度計DailyView》推出10週年【擋不住的聲量浪潮－網路10年更迭】專題報導，從不同面向探究網路時代影響了你我多少？今天第2篇，主題鎖定政壇，政治人物如何面對來勢洶洶的網路聲量？

林靜儀、葉元之善用網路勝選 鈕則勳：空戰可拓展年輕選票

2022年台中市第二選區立委補選，民進黨林靜儀因空戰策略成功，催出年輕選民返鄉投票，扳倒國民黨顏家在地勢力。接著2024年立委選舉，國民黨葉元之以網路媒體與電視政論節目的高聲量，空戰策略奏效，獲年輕選票青睞，戰勝爭取三連霸的民進黨立委羅致政。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，空戰比陸戰重要，空戰可以開發年輕選民，陸戰點狀不像空戰有延續性，組織動員只能固票不能拓票。

十年來網路逐漸左右選舉結果，政治人物宣傳方式不斷進化更新，為了吸引年輕族群的關注和支持，大多希望成為網路版面最大，討論度最高的政治人物。而藍綠白營各自有擅長空戰的政治人物，於網路上發揮影響力。

藍綠白指標聲量戰神自述 經營網路心法

國民黨立委羅智強2011年曾擔任前總統馬英九臉書小編，擁有經營臉書10多年經驗，目前他個人臉書超越118萬人訂閱，比準總統賴清德還高。民進黨立委黃捷2014年參與太陽花學運出道，擅長透過跨平台發聲，臉書累積30萬人訂閱，IG、Threads也有超越10萬人追蹤。此外，民眾黨議員黃瀞瑩曾任民眾黨主席柯文哲twitter小編，因參與2018年YouTube節目《木曜4超玩》拍攝意外成名，帶起一股「學姐」風潮。三人皆是所屬政黨的空戰指標性人物之一，以各自擅長的方式製造高聲量。面對迎面而來的聲量浪潮，他們如何衝上高點？甚至自己製造出聲量高峰？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/01/01～2024/05/01）統計調查，羅智強過去兩年半最高聲量落在宣布參選桃園市長，單日突破4萬筆聲量。而立法院開議第一天，黃捷動手搶羅智強麥克風一戰，創下近兩年半聲量高點。此外，黃瀞瑩因不滿監察院指責北市府輕忽北農疫情，在臉書調侃「大菊為重」，遭質疑諷刺監察院長陳菊的身材，引起大批網友討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

專攻臉書破百萬訂閱 羅智強：聲量、好感度都重要

羅智強自2010年成立臉書專頁，歷經破百場街頭宣講，在臉書、YouTube都獲得關注，他也分享臉書破百萬訂閱的經營之道，「我把社群當成一本書，慢慢敘述對國家政策看法，把粉絲當朋友，保持交流互動，走自己路做自己想做的事，支持者不會一次性事件改變想法。」他認為，有堅持才有掌聲，當個有所堅持的人，掌聲就會來，聲量就會來。他從科學理性的角度，分析對網路聲量的看法，「網路聲量代表看見你的人數字化表現，聲量是量化指標、好感度是質化指標，沒有能見度就沒有喜好度，所以能見度在於喜好度之前，因此當聲量到一定程度，我比較在意質化的東西，聲量跟好感度都很重要。」

「Cosplay、演戲」多元發揮！黃捷：跨界合作有聲量也有風險

除了羅智強，黃捷透過經營IG、YouTube、Threads以及跨界合作也獲得不少聲量，包含辦演唱會、參與舞台劇、Cosplay《山道猴子》超商妹。黃捷認為，自己主要的聲量來自於為議題發聲、替政策辯護，以動漫文化為例，前陣子她注意到iWIN議題的發酵，所以主動去了解，在與立委同事們的不斷質詢與發聲的過程中，被更多動漫圈的群眾認識，經過兩個月的協調後，終於還給創作者自由的創作環境。她認為，用民代的身分，替更多領域發聲，是高聲量的主因。

對黃捷來說，網路是一種溝通工具，她希望將自己重視的議題透過網路傳達給民眾。黃捷表示，蠻多跨界合作是本身的興趣，比如她是動漫迷，喜歡Cosplay，因此高雄動漫節扮女僕熱舞，或是舞台劇講網路霸凌議題，「只能說大家很有緣，有共同想談論的議題」。但她也坦言，「政治是一門專業，跨界合作沒那麼容易」，網紅對社會責任、發言與政治人物有一定差距，有時候合作是一種風險。她認為，網路聲量背後代表影響力，肩負的社會責任是等量增加的。

黃捷對決韓國瑜、徐巧芯 潘兆民：支持者成免費網軍互攻製造高聲量

學者對於黃捷高聲量的原因，有另一個種看法。東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民表示，政治人物未來若無經營自媒體難打贏選戰，沒聲量沒人知道你是誰，創造聲量或跟網紅互動，去蹭既有網紅聲量，政治人物網紅化有時能產生加分效果。他指出，政治人物經營社群媒體比較能圈粉，總統蔡英文團隊、立法院長韓國瑜圈粉能力最強，黃捷從高雄與韓國瑜對立，到目前和徐巧芯對立，各自支持者主動幫政治人物辯護，免費網軍製造聲量。

參與不同影片爆紅！黃瀞瑩擺脫聲量束縛 深耕選民服務

另一個陣營的聲量戰神黃瀞瑩，從幕僚到當選市議員，一路以來參與不少跨界合作，在網路上獲得關注，包含網路節目《木曜運動會》、《炎上》、《賀瓏夜夜秀》等。她認為所有合作中，《炎上》最具挑戰性，黃瀞瑩指出，脫口秀比主持政論節目或是大型晚會還要困難，因為要抓時機點，例如笑點、梗等等，「我有時候也會思考娛樂跟政治，中間尺度要怎麼去拿捏，可能也不能過度歡樂，自己還是要稍微地拿捏尺度。」但自從黃瀞瑩2022年當選議員以後，她出現在螢光幕前的次數變少了，原來是她花更多時間在地方服務，黃瀞瑩認為，民代不該一昧地追求聲量，她希望在地方上做好口碑，而這自然可以轉化為一定的聲量。

政治人物網紅化恐翻車！鈕則勳：應避免人設跟本身特質衝突

然而政治人物網紅化也出現一些翻車事故，2022年時任民進黨台北市長參選人陳時中提出「廣設公廁免治馬桶」的政見，競選廣告中安排陳時中爬上廁所隔間的橋段，因有「偷窺如廁」的感覺引起撻伐，雖然高聲量擠進2022年政治新聞前十名，但最終在台北市長競選中落敗。此外，2021年前美國總統川普慫恿支持者進攻國會，意圖推翻大選結果，造成至少5死、上百人受傷，川普自己也官司纏身。鈕則勳建議，政治人物操作社群切勿譁眾取寵走偏鋒，也要避免人設跟本身特質衝突。

十年來越來越多政治人物網紅化，有的政治人物透過跨界合作，增加議題曝光度；也有的政治人物，專攻特定社群平台，累積支持者。他們都運用自己最擅長、符合特質的溝通方式，向大眾宣揚政治理念，高聲量自然水到渠成。但水能載舟，亦能覆舟，最終政治人物仍應堅守本心，以民眾福祉為依歸，謹慎行事，執政之路才能走更長遠。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月01日至2024年05月01日。