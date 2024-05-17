【專家之眼】景氣預期好轉逐一破滅，談台灣經濟總戰略

當新冠疫情在2022年底結束之後，各界無不期待透過中國大陸的內需做領軍，能有類似金融大海嘯之際的聯合財政擴張，再一次瓦解信心低迷與投資不足的共同困境。孰料事與願違，僵持的俄烏戰爭、難解的中東動盪和拜登政府堅持推動，中、美準脫鉤、「小院高牆」的戰略包圍之下，原本樂觀的2024年全球經濟復甦，只怕註定胎死腹中。

聯準會主席鮑威爾於本周二到荷蘭的阿姆斯特丹做講演，發言指出通膨狀態還是高出目標區，太多，但不會再做升息；於隔天例行發布的通膨數據，美國勞工局也一反常態，提早半小時將新聞稿上網、見報。

就在美國聯準會各分行副總裁，陸續踩穩絕不輕易降息的共同立場；早先，英格蘭銀行與歐洲央行即曾以隱諱字眼放鴿，公開表態其降息決策不必然跟隨美國的聯準會。

是的，業已脫離基本面多時的全球金融市場：沒變壞、就是好消息，自然也照漲不誤；更順勢燃起重做跨境資產部位調節的交易風潮。歐洲央行副總裁金多斯，更打鐵趁熱的明確說出：全球金融穩定的威脅，已然減弱。

毫無疑問的，在主要央行負責人的談話和明確其態度，遑論美國聯準會的縮表速度也大幅放緩之後，也大致符合投資人期待，股市的交投信心可熱著呢。

若由各主要國家於本周所接連傳出的總體消息看，究其實數據統計不盡理想；不論歐盟或日本，其民間消費力道和拉貨補庫存的動能，都有明顯降低。至於一路被寄予期待的美國經濟，新近發布4月份零售，顯示停滯不前；而早前兩個月的增幅，則是向下做成修正。

反觀，台灣對大陸出口和對美出口的消長，看似調整明顯，從原先的對陸出口占比的四成高，下降到2024年第一季的三成；對美國出口，則創22.3%的新高；小英政府的經濟總戰略和期末效益，也都順利推進中。

只是走在鋼索上的全球金融，其交投表現，和海外台商被迫在生產供應鏈上的地域轉移，其長遠可能與積極意義，現階段都不宜被過度做解讀！美國總統選戰揭曉之前，中、美兩國的高手對決可別太入戲才好。總而言之，留條餘路日後好相見，這等心思和謹小慎微，依然有必要。