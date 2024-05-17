美議員提決議 拒中國錯解聯大2758、偷渡一中原則

美國跨黨派參議員昨天提出決議，強調聯合國大會2758號決議不代表世界接受北京對台主張；美國一中政策與中國的一中原則不同。議員說，「中國領導人心裡清楚，卻散布這種宣傳，剝奪台灣參與國際組織的能力。」

聯合國大會1971年通過2758號決議（下稱聯大2758），表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，此後北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，阻擋台灣參與聯合國體系的組織和活動。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（JimRisch）及民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）提出決議表達立場，並於今天透過新聞稿表示，決議內容「撥亂反正」。美國應該把握每個機會對中國的錯誤論述進行反制。

決議長達7頁，強調聯大2758並非處理台灣最終政治地位，中國卻聲稱涉及台灣主權問題。支持聯大2758的國家不一定接受一中原則。

決議對中國藉聯大2758限縮台灣國際空間的作為指證歷歷，包括孤立台灣，阻止其有意義參與聯合國相關機構及其他國際論壇，及中國成功修改聯合國歷史性文件，將台灣列為中國的一省。

此外，中國衛生部在2005年與世界衛生組織（WHO）秘書處簽署備忘錄，要求與台灣的溝通必須經過中國；兩年後，時任聯合國秘書長的潘基文也引據聯大2758，拒絕台灣加入聯合國。

決議指出，中國以聯大2758為由，強迫、恐嚇或懲罰與台灣合作的主權國家。

決議並反對中國利用一中原則強迫美國、台灣和其他國家接受北京對台灣的主張；支持挺台灣的外交盟友持續與台灣保持官方關係，及世界各國加強與台灣的合作夥伴關係。

美國國會的決議（resolution）不具法律約束力，無須美國總統簽名生效，但代表國會的態度與立場。

里契昨天另與參議院外委會民主黨主席卡定（BenCardin）、民主黨的昆斯（Chris Coons）及共和黨的葛蘭姆（Lindsey Graham）致函世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲支持台灣有意義地參與世衛組織及即將舉行的世界衛生大會（WHA）。

世界衛生組織是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。WHO在2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度世衛大會。

在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席大會。外交部長吳釗燮日前於立法院表示，今年參加的難度依舊很高。