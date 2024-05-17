李淳投書歐媒：世衛封鎖台灣 所有人都成輸家

「歐洲新聞台」今天刊登駐歐盟代表李淳投書，直指世界衛生組織封鎖台灣，將使所有人都成為輸家，且中國政府用以阻擋台灣的聯大2758號決議無涉台灣代表權，台灣參與世衛將不會威脅中國地位。

李淳在「歐洲新聞台」（Euronews）投書表示，Covid-19疫情帶給世人最深遠的教訓之一，就是病毒不在乎人類設下的範圍或國界，如今全球走出了疫情，但世衛（WHO）對台灣的封鎖卻依然存在。

他指出，全球公共衛生社群的共識是將來還會有更多疫病大流行，因此台灣在過去數次疫情下發展出的健全監測、偵查和因應系統，對全世界非常有價值，尤其是協助提供早期預警資訊、臨床上被證明有效的預防措施和其他公共健康解決方案。

投書寫道，如果是由公衛專家來決定，台灣在世衛的參與早就不會成為議題，因為「封鎖台灣」純粹是政治主導的產物，特別是中國持續主張台灣的參與違反聯合國大會在1971年通過的2758號決議，讓不少世衛會員國輕易接受中國論述。

李淳表示，其實不用花一分鐘就能對中國的主張存疑，因為短短的2758號決議全然只為了保證中華人民共和國政府是中國的合法代表，沒有談及其他，特別沒有談到台灣在聯合國體系裡有意義的參與方式。

該決議也沒有顯示出什麼國際共識是讓聯合國會員拒絕任何出現「台灣」一詞的方案或議程。

李淳強調，台灣參與世衛體系可透過許多形式達成，包括以觀察員身分，這將不會挑戰中華人民共和國的代表地位或造成任何人的政治難題，而目前的「封鎖」方式則是最不妥的選項，因為所有利害關係人，包含台灣、中華人民共和國及全球健康社群，都會有損失。

他表示，解除世衛對台灣的封鎖，也能有效反映民主世界對正確解讀聯合國決議的承諾，阻擋危害全球福祉的任何片面封鎖行為。