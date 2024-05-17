原住民向日交流協會陳情籲重視排放核汙染廢水問題

日本政府去年排放福島含氚廢水，台灣沿海原住民部落擔心他們捕撈採集文化的傳統，會受到海水汙染影響，5月16日下午原住民代表在文明人權服務協會理事長張凱鈞陪同下，前往日本台灣交流協會陳遞陳情書，希望日方重視台灣原住民有關海洋汙染的憂慮。

張凱鈞說，民進黨政府漠視日本已經累積排放3萬噸核汙染廢水，這些汙水隨著海流，就會在台灣周邊繞來繞去，政府無視原住民傳統捕撈文化可能受到海洋汙染衝擊，最近為了賴清德就任總統的典禮，邀請龐大日本祝賀團來台參加，對民進黨政府而言，好像什麼事情都沒有發生一樣。

張凱鈞代表原住民，宣讀英文抗議聲明，向國際控訴日本核汙染廢水造成海洋汙染，張凱鈞表示，他與原住民族人共同向聯合國控訴，日本排放核廢水行為，已經嚴重違反「聯合國海洋法公約」、「倫敦傾廢公約」，和1986年國際原子能機構通過的「及早通報核事故公約」，希望全台原住民族人行動起來，為守護海洋與傳統有力發聲， 讓國際社會重視台灣原住民的海洋權益。

原住民捕魚祭是阿美族對海洋資源的感恩傳統，原住民群眾透過舉行捕魚祭，表達他們對日本排放含氚廢水造成洋汙染的疑慮。兩位原住民頭目江秋錦與張天明都出席了這場捕魚祭，阿美族頭目張天明說， 日本應該向台灣沿海聚落賠償，因為台灣本島四面環海，宜蘭、花蓮、台東、屏東沿海有很多原住民部落， 這些族人都在此生活，沿海原住民在台灣的海洋捕撈採集文化經濟活動，有千年歷史 ，阿美族捕魚祭，達悟族飛魚祭，噶瑪蘭，撒奇萊亞族的海祭等，都是原住民族人向海神及天地感恩的具體表現和文化傳承，。

他表示，日本政府及東京電力公司，漠視台灣海洋聚落的生存,，以數萬噸的核廢水汙染殘害海洋母親，他要以傳統祭祀向祖靈及社會大眾抗告， 希望日本停止排放核廢水 ， 停止日本核食品進入台灣。日方應該積極承擔起恢復生態的責任與成本， 還給部落孩子一個乾淨無毒的海洋和無核食的健康明天。

捕魚祭過程當中，原住民高唱原住民歌曲，以歌舞歡送張凱鈞與原住民代表，前往日本台灣交流協會陳遞陳情書，他們向日方抗議排放核汙染廢水傷害台灣原住民族傳統領域的永續發展，張凱鈞說，希望世界各地海洋族群能夠一同站出來 ， 為捍衛文化生存與潔淨海洋家園，堅持到底。