美參院外委會主席WHA前夕喊話譚德塞 促挺台灣參與

台灣仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，美國參議院外委會主席及首席議員等昨天致函世衛組織秘書長譚德塞，呼籲支持台灣有意義地參與WHA，並強調中國近年曲解聯大2758號決議，阻台灣與國際社會接觸。

世衛大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行。外交部長吳釗燮日前於立法院表示，今年參加的難度依舊很高。

聯邦參議院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、外委會民主黨主席卡定（Ben Cardin）、民主黨的昆斯（Chris Coons）及共和黨的葛蘭姆（Lindsey Graham）致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲支持台灣有意義地參與世衛組織及即將舉行的世衛大會。

「我們致函表達美國參議院兩黨對台灣有意義地參與世衛組織及年度世衛大會的強烈支持。我們非常關切台灣在很大程度上被排除在世衛組織及世衛大會會議、技術交流及其他諮詢機制之外。」

參議員們寫道，近年來，中國試圖以聯合國大會第2758號決議為藉口，阻礙台灣與國際社會接觸。

信函強調，澄清2758號決議只涉及中國在聯合國的代表權問題至關重要；決議並未決定台灣地位，也沒有明確禁止台灣參與聯合國機構及其他國際論壇，包括世衛組織及世衛大會。此外，這項決議也不限制任何國家保持或追求與台灣的外交關係。

「我們敦促您盡一切努力支持台灣有意義的參與，並反對限制台灣參與的做法」。議員們表示，台灣被排除在世衛組織及世衛大會之外，損及世衛組織的使命。台灣已展現出強大的醫療保健能力，其對全球健康的貢獻已被證明是不可或缺，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更是如此。

議員們說，台灣對突發衛生事件採取積極、透明的因應措施，並願意分享專業知識及資源，凸顯了其為全球健康倡議帶來的價值。

里契等人說，剝奪台灣參加世衛組織及世衛大會的機會，不僅對台灣2300萬人民不利，也削弱全球衛生架構有效因應衛生挑戰的能力。隨著世界持續因應COVID-19疫情及其他突發健康威脅的影響，利用一切可用資源來強化全球衛生體系的韌性，比過去任何時候都更重要。

「我們期待您在5月底的世衛大會前，就此重要問題做出回應。」

世界衛生組織是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。WHO在2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度世衛大會。

在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席大會。