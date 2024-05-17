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柯文哲自稱檢舉台智光 挨批政治消費

聯合報／ 記者楊正海邱書昱洪子凱／台北報導
台北市前市長柯文哲。圖／本報系資料照片
台北市前市長柯文哲。圖／本報系資料照片

台智光爭議延燒，台北市前市長柯文哲日前在網路節目說自己明明是檢舉人，現在卻被調查太好笑。民進黨北市議員簡舒培昨質詢政風處長林炤宏時問，在柯文哲任內是否有接獲任何資料或證據？林回應「沒有」。簡怒批柯根本是政治消費，林默默點頭。

對此，民眾黨北市議會總召、議員陳宥丞表示，議會已成立專案小組調查，過程中有很多質疑聲浪，「這些來賺流量的，看看就好」，真相總有一天會水落石出。

簡舒培說，柯文哲擔任市長時，對於台智光僅召開2次廉政委員會，紀錄顯示，柯在會議中批台智光、議會、行政部門是聯手詐取國家錢財，林炤宏在會議中也希望柯能提供相關事證，不料柯反問這就是事實，還要證據？

簡舒培還追問，柯自稱是台智光檢舉人，是否在任內向政風處檢舉？林炤宏回應，柯卸任前沒有提供相關資料和證據給政風處；將裁示的公文貼在臉書上，按正常司法機關或行政機關接受檢舉的形式，都不符合。

另外，民進黨議員林延鳳昨再爆料，2012年市府與台灣智慧光網聯盟簽訂BOT案，但當年施作線路時「台通是承商，台智光是監造」負責人是同一人，質疑毫不避嫌，光纖纜線鋪設工程的監造紀錄恐「球員兼裁判」，公信力盡失。她要求所有相關紀錄，應提交議會財建委員會，比對檢視。

施工、監造單位負責人是同一人，資訊局長趙式隆坦言，「利益迴避比較好」；工務局則表示，採購法沒有規定母、子公司不能投標，但履約過程會提醒市府機關注意。

台智光 柯文哲 簡舒培 議員

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