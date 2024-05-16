澳洲7位州議員挺台灣參與世衛大會 譴責北京打壓

澳洲新南威爾斯7位州議員今天在州議會為台灣發聲，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）。新州影子衛生廳長基恩表示，北京對台灣長期的政治壓迫不為國際社會接受，台灣是民主燈塔，應當成為WHO正式會員。

世界衛生大會將於27日登場。駐雪梨台北經濟文化辦事處與新南威爾斯州（New South Wales）議會上議院議員、反對黨黨鞭拉斯（Chris Rath）合作，今天在新州議會麥考瑞廳（Macquarie Room）舉辦「澳洲雪梨台灣校友會：台灣參與世界衛生組織」講座。

共7位州議員出席，包括拉斯、基恩（MattKean）、新州律政廳副廳長麥德莫特（HughMcDermott）、新州影子多元文化廳長庫爾（MarkCoure）、新州影子警察廳長屠爾（Paul Toole）、新州上議員雷珊（Mark Latham）與孟洛（JacquiMunro），表達強力支持台灣參與WHA及WHO立場。

基恩致詞說，堅定支持民主台灣，台澳共享自由、民主及人權等價值，俄烏戰爭及以哈戰爭提醒眾人應勇於抵抗威權、恐怖攻擊及挑釁。北京政權對台灣長期政治壓迫，打壓台灣國際空間，對台灣政府的強烈網路攻擊等，都不為國際社會所接受。

基恩表示，台、澳人民愛好和平，應肩並肩共同為自由奮鬥，台灣是堅韌民主與希望的燈塔，當應成為WHO的正式會員。

麥德莫特表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣超前部署及防疫成果有目共睹，台灣可為世界衛生體系做出貢獻，強烈支持台灣加入WHO機制，不僅爭取成為WHA觀察員，也理應成為WHO正式會員。

庫爾致詞時讚揚台灣醫療實力領先全球，台灣是最早監測到新冠病毒恐有人傳人疑慮的國家，早於各國採取積極的防疫措施，更讓台灣感染率及致死率遠低於其他國家。他強烈支持、也認為台灣應獲邀加入WHO機制。

上週曾在新州議會中發言支持台灣參與WHA及WHO的雷珊說，台灣多年來被排除在國際衛生體系之外，竟然是某一特定國家因為政治因素反對，實在令人無法接受。

拉斯指出，台灣是主權國家，應與其他國家具同等權利參與WHO機制；健康更是基本人權，涉及全人類健康的全球衛生網絡，必須納入台灣才是完整。台灣醫療體系健全、防疫成果有目共睹，相信澳洲與各國都樂見台灣參與。他呼籲WHO堅守專業中立的立場，拒絕不當政治干擾，邀請台灣加入WHO。

駐雪梨辦事處處長吳正偉致詞指出，新冠疫情爆發前，台灣是最早向WHO通報可能發生病毒人傳人疫情的國家，也超前部署相關防疫措施，成為國際社會盛讚的「防疫典範」，並透過捐贈防疫物資等方式協助他國抗疫。

吳正偉表示，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）任內呼籲進行溯源調查，卻遭中國發動貿易戰及經濟脅迫報復，懲罰無辜的澳洲民眾，乖張跋扈的行為絕非國際社會所能接受。

吳正偉說，病毒不識政治疆界，中國無權阻擋、干擾、反對台灣參與任何國際組織。台灣醫療實力堅強，也樂願貢獻已力，盼澳洲及理念相近國家能從新冠疫情的慘痛經驗，嚴拒重蹈政治力干預的覆轍，支持台灣加入WHO相關機制，落實及確保WHO「不遺漏任何人」的宗旨及願景。

活動也邀請澳洲麥考瑞大學（MacquarieUniversity）安全研究與犯罪學系資深講師黃呂琛（Roger Lee Huang）、外科醫師顏杏芳（Aileen Yen）等學者專家與談，澳洲雪梨台灣校友會成員及僑領等近70人共襄盛舉。