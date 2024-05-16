揭柯建銘「利誘」阻國會改革 傅崐萁：國民黨絕不接受招安

立法院長韓國瑜今下午召集朝野協商，歷經5個多小時，就總統是否赴國會國情報告、國民黨團欲推動的國會改革五法等，皆協商未果。國民黨團今晚遂舉行記者會，黨團總召傅崐萁當眾揭示，民進黨團總召柯建銘以「環島高速鐵路建設特別條例」跟「花東快速公路建設特別條例」等兩案，交換明日不審議國會改革五法，強調國民黨絕不接受招安。

傅崐萁說，經過冗長時間，民進黨把立法院當作耍猴戲的場地，在韓國瑜主持的協商中攻擊、謾罵，不斷拖延時間，所有協商法案不進入逐條討論，正式揭露真面目。原來今天最主要討論內容是要攻擊韓國瑜，挑戰威信，民進黨明天用最卑鄙的手段欲血濺議場，就是要阻擋國會改革五法三讀。為醜化韓國瑜，挑戰主持規則的韓國瑜，聽說午夜民進黨動員，看如何攻占議場。

傅崐萁表示，在野黨雖無周延準備，但絕對為了人民奮戰到底，國會改革一定要通過，讓所有國家腐敗、貪官汙吏無所遁形，落實國會聽證、調查。民進黨整體墮落不只是集體腐敗，柯建銘萬年總召不斷帶民進黨跳向懸崖。他說，柯在協商時當眾恐嚇在野黨，先試圖利用他本人，稱明天用環島高鐵跟花東快案，只審議這兩案，民進黨願意表決輸了就三讀通過，但不得審議其他法案，如果要審議國會改革法案，就會發生歷史上最大衝突，對這種可恥行為不以為然。

傅崐萁也說，相信準總統賴清德支持國會改革，應大力支持，但為何柯建銘不斷阻擋，甚至拉著民進黨團往火坑跳，全國面前，當家鬧事全武行，甚至要流血攻擊在野黨，不讓陽光照進國會。今從下午2時到現在，一個法律案只走了五條條文，且每條都不斷攻擊，說就算通過也要聲請釋憲，踐踏在野黨、廣大民意，利誘不成就威脅，立院錄音錄影存證，這是恐嚇國人。

傅崐萁強調，國民黨嚴正拒絕招安、利誘，不會用任何法案交換國會改革法案，明天民進黨要怎樣包圍主席台，踐踏韓國瑜，都絕對不同意，「要經過我們的身體，踩過我們的身體，才能把韓國瑜拉下主席台。」

黨團書記長洪孟楷說，國民黨明日早上7時準時送案，正告民進黨不要用耍流氓的手段插隊，不要想用肢體暴力踐踏國會。國民黨不會主動動手，但被迫進行攻防的話，霹靂手段才能顯菩薩心腸。正告賴清德，就職之前，「國會發生肢體暴力衝突，由執政的民進黨發起，這是你要看到、默許的國會狀況嗎？這就是你認為的朝野溝通嗎？明天如果真有肢體衝突，執政的民進黨團當家鬧事，要負起完全責任。」

黨團首席副書記長林思銘說，民進黨對國會改革五法就是在阻擋，民進黨干擾議事，透過冗長發言，干擾協商進行，國民黨堅決團結，把國會改革五法三讀通過，讓陽光照進國會。民進黨有多少見不得人的事情怕國人知道？明天展現鋼鐵決心，通過國會改革五法，也有備而來，迎戰民進黨流氓行徑。