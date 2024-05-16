是否特陳水扁？總統府：無此決定

政壇近期傳出蔡英文總統將在520卸任前特赦前總統陳水扁，總統府發言人林聿禪今天表示，實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定。「唯我們最關切的是持續確保陳前總統獲得妥善的健康照顧」。

蔡總統5月20日卸任，先前有媒體報導，蔡總統可能在本周特赦陳水扁，採「免刑不免罪」，而綠營對此大多樂觀其成。

針對特赦一事，陳水扁日前在社群平台上表示「毫無知悉」，陳水扁也強調，「政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。

總統府近期對於特赦陳水扁議題不斷重申，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。不過，今天府方針對是否特赦扁，明確表示「實際上相關程序都必須依法進行，並且也無此決定」。