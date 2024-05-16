獲頒一等卿雲勳章 蘇貞昌感謝蔡英文「台灣有妳真好」

蔡英文總統今天下午頒授行政院前院長蘇貞昌「一等卿雲勳章」，蔡總統感謝蘇貞昌及蘇所帶領的團隊，在台灣最關鍵、充滿挑戰的時刻，願意貢獻自我，集結政府和民間的力量，為國家的發展奠定基礎，讓台灣的民生、經濟和福利都能加速進步，邁向一個更好的台灣。

總統致詞時表示，過去8年，蘇貞昌從2019年到2023年擔任1478天的行政院長，橫跨她兩任的總統任期。她還記得，在2019年的最後一天，蘇貞昌和當時的行政院副院長陳其邁就已經率世界之先，展開防疫的第一步。疫情來得又快又急，但在行政團隊竭盡心力之下，維持社會穩定，也讓台灣挺過百年大疫。

蔡總統說，她也記得，在同婚專法表決的前一天，同時也是「國際不再恐同日」的前一天，蘇貞昌在行政院協調會報上，呼籲立委們在台灣民主歷史性的時刻，投下關鍵的一票。而在投票通過後，蘇也親自錄製影片，持續向社會溝通。

蔡總統認為，因為秉持自由、人權的價值，「我們讓台灣成為一個更進步、更包容，也更令我們驕傲的國家。讓我們驕傲的還有每一項福國利民的政策」。像是「班班有冷氣」、「生生用平板」，還有偏鄉學校中央午餐廚房計畫，讓學生們不分城鄉，都有更舒適的學習環境。

蘇貞昌致詞時表示，非常榮幸獲蔡總統以國家儀典頒授「一等卿雲勳章」，也感謝總統任命他擔任4年多的行政院長，讓他有機會把一生所學和理念，為台灣這塊土地奉獻心力。

蘇貞昌說，這4年多來，因為總統的睿智、遠見、細心，讓他學習、成長許多，最重要的是，總統以國家元首高度，大力支持，讓他及行政院團隊能夠一一解決許多事情，且創出成績，讓總統及台灣更受國際肯定與支持。如同總統所說，他和總統雖然成長環境不同、個性也不同，但因為國家的需要，能夠互補，彼此相互支持，創造出最大的成績，而在他行政院長任期結束之後，總統對他依然溫暖，始終關心。

蘇貞昌表示，台灣人民用最高的選票，一次一次選出蔡總統，因為有蔡總統，台灣更好，台灣人民更好，蔡總統在8年任期即將任滿的時刻，不但獲得最高的民意支持，更得到各界及國際的肯定，「謝謝總統領導國家，台灣有妳真好」。